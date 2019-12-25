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25 Aralık 2019, Çarşamba
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’ya yeni hoca

Fiorentina’ya yeni hoca

Serie A takımı 'da, teknik direktörlüğe getirildi. Giuseppe Iachini, son olarak Udinese, Sassuolo ve Empoli'yi çalıştırmıştı.

Serie A takımı 'da, teknik direktörlüğe getirildi. Giuseppe Iachini, son olarak Udinese, Sassuolo ve Empoli'yi çalıştırmıştı.
  1. 25.12.2019
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