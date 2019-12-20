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20 Aralık 2019, Cuma
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Sarri: Merih dolu

Sarri: Merih enerji dolu

  son iki maçta şans verdiği 'ı değerlendirdi: "Merih, enerjiden paklıyor ve bunu takıma da yansıtıyor. Böyle bir oyuncuyu oynatmak zorundasınız. Vazgeçilmez biri oluyor."

son iki maçta şans verdiği 'ı değerlendirdi: "Merih, enerjiden paklıyor ve bunu takıma da yansıtıyor. Böyle bir oyuncuyu oynatmak zorundasınız. Vazgeçilmez biri oluyor."

  1. 20.12.2019
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