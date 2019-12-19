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19 Aralık 2019, Perşembe
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Açın pistleri... Ronaldo uçuşa geçti!

Açın pistleri... Ronaldo uçuşa geçti!

'da 'nun dün Sampdoria'ya attığı gol gündem oldu. Merih'in ilk 11'de forma giydiği ve Juve'nin 2-1 kazandığı maçta Ronaldo, kafayla bir gol attı. O golde yerden 71 cm yukarı sıçradı. Topla buluştuğu nokta 2.56 metreydi. Kale direğinden bile yukarı sıçrayan Ronaldo adeta uçuşa geçti.

'da 'nun dün Sampdoria'ya attığı gol gündem oldu. Merih'in ilk 11'de forma giydiği ve Juve'nin 2-1 kazandığı maçta Ronaldo, kafayla bir gol attı. O golde yerden 71 cm yukarı sıçradı. Topla buluştuğu nokta 2.56 metreydi. Kale direğinden bile yukarı sıçrayan Ronaldo adeta uçuşa geçti.
  1. 19.12.2019
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