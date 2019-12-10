Yılın büyük transfer haberi! Zlatan Ibrahimovic...
Serie A'da geride kalan 15 haftada topladığı 21 puanla 7. sırada yer alan Napoli'de yönetim ve taraftar, kötü sonuçların faturasını deneyimli teknik adam Carlo Ancelotti'ye kesti. İtalyan ekibinde önümüzdeki günlerde Ancelotti ile yolların ayrılarak takımın başına Gennaro Gattuso'nun getirilmesi düşünülüyor. Napoli, Gattuso'nun göreve gelmesiyle dünyaca ünlü bir yıldızı kadrosuna katmak için de avantaj sağlamış olacak.
İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de, Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nin yerine Gennaro Gattuso'nun getirilmesi planlanıyor. Milan'da bir dönem Gattuso ile takım arkadaşı olan yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic de Ancelotti-Gattuso değişikliğinin yaşanması halinde Napoli'ye gitmeye sıcak bakıyor.
GATTUSO FAKTÖRÜ İLE...
Geçtiğimiz aylarda LA Galaxy ile yollarını ayıran İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic, yeni bir maceraya atılmak istiyor. Futbolu bırakmadan önceki son durağının neresi olacağını belirlemek isteyen yıldız oyuncu, eski takımı Milan'a geri dönmek için geçtiğimiz günlerde iletişime geçti. Ancak 38 yaşındaki futbolcu, kırmızı-siyahlı yönetimin kendisine sunduğu maaş teklifini yetersiz bulunca bu görüşme askıya alındı.
İNDİRİME DE GİDECEK!
İtalyan medyasına göre Zlatan Ibrahimovic, 2010-2011 sezonunda Milan'da birlikte top koşturduğu Gattuso'nun, Napoli'nin başına geçmesi halinde ise rotasını buraya çevirecek. Gattuso ile olan arkadaşlığının iş ortamına da olumlu yansıyacağını düşünen Zlatan, transferin gerçekleşmesi için maaşında indirime gitmeye de sıcak bakıyor.
- 10.12.2019
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Yorum
Abidin Yaman Altınordu'yu tebrik ediyorum. Aslanlar gibi oyuncu yetiştiriyor ve onlara inanılmaz özgüven aşılıyor.Diğer klüplerden gidenler iflas ediyor
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Dışarıda 1 numara
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yorum sonuçta böyle olsun ve TRABZON şampiyon olsun....
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kaptan Vay bee
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