Napoli'de yolun sonu! Gennaro Gattuso...
İtalya Serie A'da 7 maçtır galibiyete hasret kalan Eljif Elmas'lı Napoli'de teknik direktör Carlo Ancelotti ile yolların ayrılacağı ve yerine Gennaro Gattuso'nun getirileceğini iddia edildi.
İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de arka arkaya alınan kötü sonuçların faturası deneyimli teknik adam Carlo Ancelotti'ye kesildi.
CalcioNapoli24 muhabiri Ciro Venerato, önümüzdeki günlerde İtalyan çalıştırıcı ile yolların ayrılacağını ve yerine Gennaro Gattuso'nun getirileceğini öne sürdü.
Venetaro ayrıca, dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes'in Napoli Başkanı Aurelio De Laurantiis ile bizzat görüştüğünü ve resmi açıklamanın an meselesi olduğunu iddia etti.
Eljif Elmas'ın forma giydiği Napoli, 15 haftada topladığı 21 puanla 7. sırada bulunuyor.
- 09.12.2019
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Yusuf sarı tavana çaktı
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem61 Yusuf Sarı'yı kısaca özetlemek gerekirse kendisi tam bir futbol zekasına sahip, içine futbolun büyüsü girmiş seyredilmesi harika bir oyuncu
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
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Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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