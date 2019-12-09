Napoli'de yolun sonu! Gennaro Gattuso... - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
09 Aralık 2019, Pazartesi
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'de yolun sonu! ...

Napoli'de yolun sonu! Gennaro Gattuso...

'da 7 maçtır galibiyete hasret kalan 'lı 'de teknik direktör ile yolların ayrılacağı ve yerine 'nun getirileceğini iddia edildi.

ekiplerinden 'de arka arkaya alınan kötü sonuçların faturası deneyimli teknik adam 'ye kesildi.

CalcioNapoli24 muhabiri Ciro Venerato, önümüzdeki günlerde İtalyan çalıştırıcı ile yolların ayrılacağını ve yerine 'nun getirileceğini öne sürdü.

Venetaro ayrıca, dünyaca ünlü menajer 'in Napoli Başkanı Aurelio De Laurantiis ile bizzat görüştüğünü ve resmi açıklamanın an meselesi olduğunu iddia etti.

'ın forma giydiği Napoli, 15 haftada topladığı 21 puanla 7. sırada bulunuyor.

  1. 09.12.2019
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