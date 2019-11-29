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29 Kasım 2019, Cuma
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Zlatan Ibrahimovic'ten Milan'a yeşil ışık

Zlatan Ibrahimovic'ten Milan'a yeşil ışık

LA Galaxy'den ayrıldıktan sonra geleceği merak edilen İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic, İtalyan basınına yaptığı açıklamada Milan'a açık kapı bıraktı ve 50 yaşına kadar futbol oynayabileceğini söyledi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

MLS takımlarından Galaxy'den ayrıldıktan sonra yeni takımı merakla beklenen Zlatan Ibrahimovic, eski takımı Milan'a açık kapı bıraktı.

2010-2012 yılları arasında İtalyan ekibinin formasını giyen İsveçli golcü, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda, "Milan benim ikinci evim. Orada harika anılarım var. Eğer beni çeken bir proje olursa, 50 yaşına kadar futbol oynayabilirim" ifadelerini kullandı.

38 yaşındaki yıldız futbolcu kariyerinde PSG, Barcelona, Manchester United, Inter ve Milan gibi dev kulüplerde forma giymişti.


  1. 29.11.2019
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