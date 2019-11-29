Zlatan Ibrahimovic'ten Milan'a yeşil ışık

MLS takımlarından Los Angeles Galaxy'den ayrıldıktan sonra yeni takımı merakla beklenen Zlatan Ibrahimovic, eski takımı Milan'a açık kapı bıraktı.

2010-2012 yılları arasında İtalyan ekibinin formasını giyen İsveçli golcü, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda, "Milan benim ikinci evim. Orada harika anılarım var. Eğer beni çeken bir proje olursa, 50 yaşına kadar futbol oynayabilirim" ifadelerini kullandı.

38 yaşındaki yıldız futbolcu kariyerinde PSG, Barcelona, Manchester United, Inter ve Milan gibi dev kulüplerde forma giymişti.



