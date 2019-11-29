Zlatan Ibrahimovic'ten Milan'a yeşil ışık
LA Galaxy'den ayrıldıktan sonra geleceği merak edilen İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic, İtalyan basınına yaptığı açıklamada Milan'a açık kapı bıraktı ve 50 yaşına kadar futbol oynayabileceğini söyledi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
MLS takımlarından Los Angeles Galaxy'den ayrıldıktan sonra yeni takımı merakla beklenen Zlatan Ibrahimovic, eski takımı Milan'a açık kapı bıraktı.
2010-2012 yılları arasında İtalyan ekibinin formasını giyen İsveçli golcü, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda, "Milan benim ikinci evim. Orada harika anılarım var. Eğer beni çeken bir proje olursa, 50 yaşına kadar futbol oynayabilirim" ifadelerini kullandı.
38 yaşındaki yıldız futbolcu kariyerinde PSG, Barcelona, Manchester United, Inter ve Milan gibi dev kulüplerde forma giymişti.
- 29.11.2019
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Trabzonspor açıkladı! Sturridge derbide...
Toplam 5
Yorum
Temelli Fazla naz aşık usandırır. Sturridge'e olan güvenimiz her geçen gün azalıyor. Hiç bir futbolcu Trabzonspor'a kapris yapamaz.
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Trabzonspor açıkladı! Sturridge derbide...
Toplam 5
Yorum
Temelli Fazla naz aşık usandırır. Sturridge'e olan güvenimiz her geçen gün azalıyor. Hiç bir futbolcu Trabzonspor'a kapris yapamaz.
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Fenerbahçe Beko 89- 76 Khimki | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
Berlin De Colo nadiren. Leo westerman ise hala ortalıkta yok. 30 35 sayı atmiş vayy takımı ucurmus diyemedik bir kere bile
Zlatan Ibrahimovic'ten Milan'a yeşil ışık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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