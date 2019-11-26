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26 Kasım 2019, Salı
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'dan 'a övgü

Paolo Montero'dan Merih Demiral'a övgü

İtalyan ekibi 'ta forma giyen milli futbolcu hakkında konuşan takımın efsane isimlerinden , "İyi bir gelecek onu bekliyor" dedi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A ekiplerinden 'ta forma giyen , özellikle A Milli Takım'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

İtalyan ekibinin efsane isimlerinden , yaptığı açıklamada takımın genç defans oyuncuları Matthijs de Ligt ve Merih Demiral'a övgüler yağdırdı.

De Ligt'in performansından çok etkilendiğini söyleyen Montero, "Harika bir maç çıkardı. Dünyanın en iyi futbolcuları arasına girebilir. Demiral da aynı şekilde... Onu da çok iyi bir gelecek bekliyor. Takımda yer bulacaktır. İkisinin de önünde çok şeyler öğrenebileceği isimler var; Bonucci gibi, Chiellini gibi. Bu oyuncular onlara çok yardım edecektir.

  1. 26.11.2019
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