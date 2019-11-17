Günün transfer bombası: Merih Demiral için görüşmelere başlandı! - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
17 Kasım 2019, Pazar
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Günün bombası: için görüşmelere başlandı!

Günün transfer bombası: Merih Demiral için görüşmelere başlandı!

İtalyan basını, 'la ilgili sıcak bir gelişmeye yer verdi. Milan, forması giyen milli oyuncumuz Merih Demiral için siyah beyazlılarla görüşmelere başladı. Milan'ın Merih için yaptığı ilk resmi 30 milyon Euro!

Milli futbolcumuz ile ilgili son dakika gelişmesi... La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Milan, Merih Demiral için 'a 30 milyon Euro ödeyebileceğini bildirdi.

"SADECE MERİH DEMİRAL'I İSTİYORUZ"

Juventus, ilk olarak Milan'a Merih yerine bir başka stoper Daniele Rugani'yi önerse de "Rugani ile ilgilenmiyoruz, sadece Merih'i istiyoruz" cevabını aldı.

Devre arası döneminde Franck Kessie ve Ricardo Rodriguez'i satmayı planlayan Milan'ın bu paranın tamamıyla Merih'i kadrosuna katmaya çalışacağı kaydedildi.

MANCHESTER UNITED VE ARSENAL TAKİPTE

Juventus'un 40 milyon Euro istediği Türk stoper için 'in dev takımları ve Arsenal'in de ilgisi sürüyor.

Stoper hattında problem yaşayan iki İngiliz ekibinin Ocak ayında tıpkı Milan gibi Juventus'un kapısını çalması bekleniyor.

  1. 17.11.2019
  2. Güncelleme: 17.11.2019 17:06
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