Günün transfer bombası: Merih Demiral için görüşmelere başlandı!
İtalyan basını, Merih Demiral'la ilgili sıcak bir gelişmeye yer verdi. Milan, Juventus forması giyen milli oyuncumuz Merih Demiral için siyah beyazlılarla görüşmelere başladı. Milan'ın Merih için yaptığı ilk resmi 30 milyon Euro!
Milli futbolcumuz Merih Demiral ile ilgili son dakika gelişmesi... La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Milan, Merih Demiral için Juventus'a 30 milyon Euro ödeyebileceğini bildirdi.
"SADECE MERİH DEMİRAL'I İSTİYORUZ"
Juventus, ilk olarak Milan'a Merih yerine bir başka stoper Daniele Rugani'yi önerse de "Rugani ile ilgilenmiyoruz, sadece Merih'i istiyoruz" cevabını aldı.
Devre arası transfer döneminde Franck Kessie ve Ricardo Rodriguez'i satmayı planlayan Milan'ın bu paranın tamamıyla Merih'i kadrosuna katmaya çalışacağı kaydedildi.
MANCHESTER UNITED VE ARSENAL TAKİPTE
Juventus'un 40 milyon Euro istediği Türk stoper için Premier Lig'in dev takımları Manchester United ve Arsenal'in de ilgisi sürüyor.
Stoper hattında problem yaşayan iki İngiliz ekibinin Ocak ayında tıpkı Milan gibi Juventus'un kapısını çalması bekleniyor.
- 17.11.2019
- Güncelleme: 17.11.2019 17:06
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