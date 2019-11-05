Merih Demiral Lokomotiv Moskova maçı kadrosuna alındı
Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'un Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu. Sakatlığı bulunan De Ligt listede yer almazken, milli futbolcu Merih Demiral ise kadroda bulunan isimler arasında. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta, Devler Ligi'nde Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya geleceği maçın kadrosu açıklandı.
Teknik direktör Sarri'nin belirlediği listede milli futbolcu Merih Demiral yer aldı. Öte yandan sakatlığı bulunan takımın diğer stoperi Matthijs De Ligt, Rusya'ya götürülmeyecek.
Juventus'un, Lokomotiv Moskova maçı kadrosu şöyle:
Szczesny, Buffon, Pinsoglio - De Sciglio, Pjanic, Khedira, Ronaldo, Ramsey, Dybala, Douglas Costa, Alex Sandro, Danilo, Matuidi, Bonucci, Higuain, Rugani, Rabiot, Demiral, Bentancur, Bernardeschi.
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Tsclup doğru karar
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