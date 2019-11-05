Merih Demiral Lokomotiv Moskova maçı kadrosuna alındı

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta, Devler Ligi'nde Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya geleceği maçın kadrosu açıklandı.

Teknik direktör Sarri'nin belirlediği listede milli futbolcu Merih Demiral yer aldı. Öte yandan sakatlığı bulunan takımın diğer stoperi Matthijs De Ligt, Rusya'ya götürülmeyecek.

Juventus'un, Lokomotiv Moskova maçı kadrosu şöyle:

Szczesny, Buffon, Pinsoglio - De Sciglio, Pjanic, Khedira, Ronaldo, Ramsey, Dybala, Douglas Costa, Alex Sandro, Danilo, Matuidi, Bonucci, Higuain, Rugani, Rabiot, Demiral, Bentancur, Bernardeschi.