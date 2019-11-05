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05 Kasım 2019, Salı
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maçı kadrosuna alındı

Merih Demiral Lokomotiv Moskova maçı kadrosuna alındı

Şampiyonlar Ligi'nde 'un Rus ekibi ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu. Sakatlığı bulunan De Ligt listede yer almazken, milli futbolcu ise kadroda bulunan isimler arasında. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A ekiplerinden 'ta, Devler Ligi'nde Rus ekibi ile karşı karşıya geleceği maçın kadrosu açıklandı.

Teknik direktör Sarri'nin belirlediği listede milli futbolcu yer aldı. Öte yandan sakatlığı bulunan takımın diğer stoperi Matthijs De Ligt, 'ya götürülmeyecek.

Juventus'un, Lokomotiv Moskova maçı kadrosu şöyle:

Szczesny, Buffon, Pinsoglio - De Sciglio, Pjanic, Khedira, Ronaldo, Ramsey, Dybala, Douglas Costa, Alex Sandro, Danilo, Matuidi, Bonucci, Higuain, Rugani, Rabiot, Demiral, Bentancur, Bernardeschi.

  1. 05.11.2019
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