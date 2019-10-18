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18 Ekim 2019, Cuma
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Maurizio Sarri'den Merih Demiral'la ilgili soruya yanıt

Juventus Teknik Direktörü , milli futbolcu 'ın asker selamı vermesiyle ilgili gelen soru üzerine "Merih'in durumu oldukça normal. Kalanı ile arasındaki bir mesele" yanıtını verdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen milli futbolcu , A Milli Takım'ın Arnavutluk ve ile oynadığı maçlarda gösterdiği performansla ön plana çıkmıştı.

İtalyan ekibinin deneyimli çalıştırıcısı , basın toplantısında kendisine Merih Demiral'ın milli maçlarda asker selamı vermesiyle ilgili sorulan soru üzerine şu yanıtı verdi:

"Merih'in antrenmandaki durumu ve takım arkadaşlarıyla ilişkileri oldukça normal. Kalan şeyler Türkiye Futbol Federasyonu ve UEFA arasındaki bir mesele. UEFA'nın vereceği karardan sonra bir yorum yapabiliriz. Ama önce beklemeliyiz."


  1. 18.10.2019
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