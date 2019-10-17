Francesco Totti İtalya Futsal Milli Takımı'na davet aldı
2017 yılında yeşil sahalardan emekli olan Roma'nın efsane kaptanı Francesco Totti, İtalya Futsal Federasyonu Başkanı Andrea Montemurro'dan milli takımda oynaması yönünde teklif aldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Roma formasıyla efsaneleşen ve 2017 yılında kramponlarını asan Francesco Totti, futbola geri dönebilir ancak yeşil sahalara değil...
İtalya Futsal Federasyonu Başkanı Andrea Montemurro yaptığı açıklamada, 8 kişilik futbol takımıyla maçlara çıkan ve formda olan tecrübeli ismi milli takımda oynamaya davet etti ve şunları dile getirdi:
"Görünen o ki Totti 8 kişilik takımla futbol oynuyor ve hala formda. Onu futsal milli takımının formasıyla görmek rüya gibi olurdu. Belki gelecek hafta dünya kupası elemelerinde forma giyer."
EN ÇOK KAZANAN BREZİLYA
Roma'nın eski yıldızı 14 yıldır formasını giydiği kulübüne iki yıl önce veda etmiş ve yine bu kulüpte sportif direktörlük görevine gelmişti. Bir süre önce görevinden istifa eden Totti'nin bu teklife nasıl bir yanıt vereceği merak konusu oldu. Öte yandan Futsal Dünya Kupası 12 Eylül-4 Ekim 2020 tarihlerinde Litvanya'da oynanacak. Bu turnuvayı en çok kazanan takım 5 şampiyonlukla Brezilya. İtalya ise 2004 yılında bir kez finale çıkma başarısı gösterdi.
- 17.10.2019
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Toplam 1
Yorum
Muratfb Sen işini bilirsin hocam keşke senin bir versiyonunda futbol takımının başına gelse
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Fernando Muslera ikinci kez baba oldu
Toplam 1
Yorum
SENİ SEVİYORUZ KAPTAN MUSLERA KIZINIZ ANALI BABALI BÜYÜSÜN KAPTAN. ÇOCUKLARINLA BİRLİKTE DAHA NİCE SAĞLIKLI YILLAR GEÇİRMENİ TEMENNİ EDİYORUZ
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Toplam 1
Yorum
ENTRİKA DOLU GS. KENDİSİNİ ENGELLEYEN KULÜP BU GS KULÜBÜNDE BİZANS ENTRİKALARI OYNANIRKEN BU GS NASIL ŞAMPİYONLUĞA OYNAR VE ŞAMPİYON OLABİLİR
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