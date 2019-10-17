Francesco Totti İtalya Futsal Milli Takımı'na davet aldı - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
17 Ekim 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İtalya Serie A Haberleri Francesco Totti İtalya Futsal Milli Takımı'na davet aldı

Futsal Milli Takımı'na davet aldı

Francesco Totti İtalya Futsal Milli Takımı'na davet aldı

2017 yılında yeşil sahalardan emekli olan Roma'nın efsane kaptanı , Futsal Federasyonu Başkanı 'dan milli takımda oynaması yönünde teklif aldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Roma formasıyla efsaneleşen ve 2017 yılında kramponlarını asan , futbola geri dönebilir ancak yeşil sahalara değil...

Futsal Federasyonu Başkanı yaptığı açıklamada, 8 kişilik futbol takımıyla maçlara çıkan ve formda olan tecrübeli ismi milli takımda oynamaya davet etti ve şunları dile getirdi:

"Görünen o ki Totti 8 kişilik takımla futbol oynuyor ve hala formda. Onu futsal milli takımının formasıyla görmek rüya gibi olurdu. Belki gelecek hafta dünya kupası elemelerinde forma giyer."

EN ÇOK KAZANAN BREZİLYA

Roma'nın eski yıldızı 14 yıldır formasını giydiği kulübüne iki yıl önce veda etmiş ve yine bu kulüpte sportif direktörlük görevine gelmişti. Bir süre önce görevinden istifa eden Totti'nin bu teklife nasıl bir yanıt vereceği merak konusu oldu. Öte yandan Futsal Dünya Kupası 12 Eylül-4 Ekim 2020 tarihlerinde Litvanya'da oynanacak. Bu turnuvayı en çok kazanan takım 5 şampiyonlukla . İtalya ise 2004 yılında bir kez finale çıkma başarısı gösterdi.

  1. 17.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Francesco Totti İtalya Futsal Milli Takımı'na davet aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN