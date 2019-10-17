Francesco Totti İtalya Futsal Milli Takımı'na davet aldı

Roma formasıyla efsaneleşen ve 2017 yılında kramponlarını asan Francesco Totti, futbola geri dönebilir ancak yeşil sahalara değil...

İtalya Futsal Federasyonu Başkanı Andrea Montemurro yaptığı açıklamada, 8 kişilik futbol takımıyla maçlara çıkan ve formda olan tecrübeli ismi milli takımda oynamaya davet etti ve şunları dile getirdi:

"Görünen o ki Totti 8 kişilik takımla futbol oynuyor ve hala formda. Onu futsal milli takımının formasıyla görmek rüya gibi olurdu. Belki gelecek hafta dünya kupası elemelerinde forma giyer."

EN ÇOK KAZANAN BREZİLYA

Roma'nın eski yıldızı 14 yıldır formasını giydiği kulübüne iki yıl önce veda etmiş ve yine bu kulüpte sportif direktörlük görevine gelmişti. Bir süre önce görevinden istifa eden Totti'nin bu teklife nasıl bir yanıt vereceği merak konusu oldu. Öte yandan Futsal Dünya Kupası 12 Eylül-4 Ekim 2020 tarihlerinde Litvanya'da oynanacak. Bu turnuvayı en çok kazanan takım 5 şampiyonlukla Brezilya. İtalya ise 2004 yılında bir kez finale çıkma başarısı gösterdi.