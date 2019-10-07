Gary Medel Lazio maçında kırmızı kart gördü
Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılarak İtalyan ekibi Bologna'nın yolunu tutan Gary Medel, Lazio ile karşılaştıkları mücadelenin 70. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İtalya Serie A'nın 7. haftasında Bologna'nın sahasında Lazio'yu ağırladığı mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmada forma giyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Gary Medel, 70. dakikada gole giden rakibi Joaquin Correa'yı engellediği gerekçesiyle hakemin yaptığı VAR incelemesi sonrası kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Şilili futbolcu Gary Medel, takımının 19 Ekim'de Juventus'la deplasmanda oynayacağı mücadele de forma giyemeyecek.
- 07.10.2019
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MAÇ SONUCU Gençlerbirliği 0-0 Galatasaray MAÇ ÖZETİ
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ömer aldıgınız parayı hak edin ayıp
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007 ozanı şimdiden emrenin yerine hazırlayın...yoksa adam bulamayacaksınız...
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007 altay isla zanka jailson dirar deniz gustavo emre ferdi kruse muriç kadroyu böyle kurmazsan pozisyonda üretemezsin yanal fatura tabiki senin
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