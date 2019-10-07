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07 Ekim 2019, Pazartesi
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Lazio maçında kırmızı kart gördü

Gary Medel Lazio maçında kırmızı kart gördü

Sezon başında 'tan ayrılarak İtalyan ekibi 'nın yolunu tutan , Lazio ile karşılaştıkları mücadelenin 70. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A'nın 7. haftasında 'nın sahasında Lazio'yu ağırladığı mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmada forma giyen 'ın eski futbolcusu , 70. dakikada gole giden rakibi Joaquin Correa'yı engellediği gerekçesiyle hakemin yaptığı VAR incelemesi sonrası kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Şilili futbolcu Gary Medel, takımının 19 Ekim'de Juventus'la deplasmanda oynayacağı mücadele de forma giyemeyecek.

  1. 07.10.2019
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