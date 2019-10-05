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05 Ekim 2019, Cumartesi
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Ben Arfa ile görüşüyor

Ben Arfa Fiorentina ile görüşüyor

döneminde adı sık sık Türk kulüpleriyle anılan ve şu anda kulüpsüz olan Fransız futbolcu 'nın, İtalyan ekibi ile görüşme halinde olduğu ortaya çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Hemen hemen her döneminde adı Türk kulüpleriyle anılan ancak transferi bir türlü gerçekleşmeyen , hiçbir kulüple anlaşma sağlayamadığı için kulüpsüz kalmıştı.

İtalyan basınından Tuttosport'un haberine göre tecrübeli futbolcu vatandaşı Ribery'nin de formasını giydiği İtalyan ekibi ile görüşme halinde. Site ayrıca oyuncunun anlaşmaya yakın olduğunu da vurguladı. Serie A ekipleri kulüpsüz bir futbolcuyu transfer dönemi dışında kadrosuna katabiliyor.

Kariyerinde Newscatle United, Marsilya, PSG ve Rennes gibi takımlarda forma giyen yetenekli orta saha oyuncusu özellikle Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.


  1. 05.10.2019
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