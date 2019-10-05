Ben Arfa Fiorentina ile görüşüyor

Hemen hemen her transfer döneminde adı Türk kulüpleriyle anılan ancak transferi bir türlü gerçekleşmeyen Hatem Ben Arfa, hiçbir kulüple anlaşma sağlayamadığı için kulüpsüz kalmıştı.

İtalyan basınından Tuttosport'un haberine göre tecrübeli futbolcu vatandaşı Ribery'nin de formasını giydiği İtalyan ekibi Fiorentina ile görüşme halinde. Site ayrıca oyuncunun anlaşmaya yakın olduğunu da vurguladı. Serie A ekipleri kulüpsüz bir futbolcuyu transfer dönemi dışında kadrosuna katabiliyor.

Kariyerinde Newscatle United, Marsilya, PSG ve Rennes gibi takımlarda forma giyen yetenekli orta saha oyuncusu özellikle Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.



