Ben Arfa Fiorentina ile görüşüyor
Transfer döneminde adı sık sık Türk kulüpleriyle anılan ve şu anda kulüpsüz olan Fransız futbolcu Hatem Ben Arfa'nın, İtalyan ekibi Fiorentina ile görüşme halinde olduğu ortaya çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Hemen hemen her transfer döneminde adı Türk kulüpleriyle anılan ancak transferi bir türlü gerçekleşmeyen Hatem Ben Arfa, hiçbir kulüple anlaşma sağlayamadığı için kulüpsüz kalmıştı.
İtalyan basınından Tuttosport'un haberine göre tecrübeli futbolcu vatandaşı Ribery'nin de formasını giydiği İtalyan ekibi Fiorentina ile görüşme halinde. Site ayrıca oyuncunun anlaşmaya yakın olduğunu da vurguladı. Serie A ekipleri kulüpsüz bir futbolcuyu transfer dönemi dışında kadrosuna katabiliyor.
Kariyerinde Newscatle United, Marsilya, PSG ve Rennes gibi takımlarda forma giyen yetenekli orta saha oyuncusu özellikle Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.
- 05.10.2019
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Beşiktaş 0-1 Wolverhampton | MAÇ SONUCU
Toplam 3
Yorum
karakartal avcını gitmesi için bütün futbolcuların gitmesi ve bütün hedeflerden uzaklaşmamız lazım sanıorım
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Beşiktaş 0-1 Wolverhampton | MAÇ SONUCU
Toplam 3
Yorum
karakartal Beşiktaş taraftarı gerçekleri görüyor, reçeteyide yazıyor, ama nedense avcı ve orman bunu görmek istemiyor
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Daniel Sturridge Abdülkadir Parmak'a golden önce ne dedi? İşte yanıtı
Toplam 1
Yorum
Sangarius Stuuridge müthiş futbol oynadı.Şut atmadı,kaleyi bulmadı gibi safsataları kendinize saklayın.Zeki uzundurukan bey daniel düşmanı,sizde mi?..
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