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03 Ağustos 2019, Cumartesi
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hazırlık maçında 'i yendi

Roma hazırlık maçında Lille'i yendi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından , Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ile deplasmanda yaptığı, gol düellosu şeklinde geçen hazırlık maçını 3-2 kazandı. maçta 1 gol kaydetti.

Pierre-Mauroy Stadı'nda oynanan özel maçta, ev sahibi ekip, 19. dakikada Timothy Weah ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

adına beraberlik golünü ise attı. 51. dakikada gelişen Roma hücumunda 'nun içeri ortaladığı topu, milli futbolcu ağlarla buluşturdu: 1-1.

62. dakikada Roma'nın genç oyuncusu Nicolo Zaniolo, konuk ekibi 2-1 öne geçirdi.

73. dakikada Luiz Araujo, adına eşitlik golünü kaydetti: 2-2.

Karşılaşmanın son anlarında gelişen atakta, Bryan Cristante 90+1. dakikada fileleri havalandırdı ve Roma mücadeleyi 3-2 kazandı.

Müsabakada, milli futbolcu Cengiz Ünder, 72. dakika oyunda kaldı.

  1. 03.08.2019
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