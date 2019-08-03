İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) Lille ile deplasmanda yaptığı, gol düellosu şeklinde geçen hazırlık maçını 3-2 kazandı. Cengiz Ünder maçta 1 gol kaydetti.
Pierre-Mauroy Stadı'nda oynanan özel maçta, ev sahibi ekip, 19. dakikada Timothy Weah ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
Roma adına beraberlik golünü ise Cengiz Ünder attı. 51. dakikada gelişen Roma hücumunda Edin Dzeko'nun içeri ortaladığı topu, milli futbolcu ağlarla buluşturdu: 1-1.
62. dakikada Roma'nın genç oyuncusu Nicolo Zaniolo, konuk ekibi 2-1 öne geçirdi.
73. dakikada Luiz Araujo, Lille adına eşitlik golünü kaydetti: 2-2.
Karşılaşmanın son anlarında gelişen atakta, Bryan Cristante 90+1. dakikada fileleri havalandırdı ve Roma mücadeleyi 3-2 kazandı.
Müsabakada, milli futbolcu Cengiz Ünder, 72. dakika oyunda kaldı.
- 03.08.2019
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Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
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Orta saha çöktü!
Toplam 1
Yorum
eray kadro geniş tutulmadı bir transferle iş bitti sanılıyor fb gs 3 4 forvet varken yedekte bile kalite varken sıradan bir takım olduk
Roma hazırlık maçında Lille'i yendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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