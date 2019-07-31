Beşiktaş'ın da istediği Boateng Fiorentina'yı tercih etti

Gana Milli Takımı'nın başarılı futbolcusu Kevin Prince Boateng yine transfer oldu. Beşiktaş'ın da ilgilendiği yıldız isim Fiorentina'ya imza attı.

Boateng'in son transferi oyuncunun kariyerinin rekora gittiğini gösteriyor. Geçen sezon Barcelona'ya transferiyle şaşkınlığa sebep olan tecrübeli futbolcu 12 yılda 12 kez kulüp değiştirdi ve hiçbir kulüpte 2 yıldan fazla oynamadı.

Boateng'in sırasıyla oynadığı kulüpler şöyle;

Hertha Berlin, Tottenham, Borussia Dortmund, Portsmouth, Genoa, Milan, Schalke, Milan, Las Palmas, Frankfurt, Sassuolo, Barcelona, Fiorentina.





