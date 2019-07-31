Beşiktaş'ın da istediği Boateng Fiorentina'yı tercih etti
Ganalı orta saha oyuncusu Kevin Prince Boateng'in kariyeri bir rekora doğru gidiyor. Adı son dönemlerde Beşiktaş'la da anılan yıldız futbolcu Fiorentina'ya imza attı. İtalyan ekibi Boateng'in 12. kulübü oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Gana Milli Takımı'nın başarılı futbolcusu Kevin Prince Boateng yine transfer oldu. Beşiktaş'ın da ilgilendiği yıldız isim Fiorentina'ya imza attı.
Boateng'in son transferi oyuncunun kariyerinin rekora gittiğini gösteriyor. Geçen sezon Barcelona'ya transferiyle şaşkınlığa sebep olan tecrübeli futbolcu 12 yılda 12 kez kulüp değiştirdi ve hiçbir kulüpte 2 yıldan fazla oynamadı.
Boateng'in sırasıyla oynadığı kulüpler şöyle;
Hertha Berlin, Tottenham, Borussia Dortmund, Portsmouth, Genoa, Milan, Schalke, Milan, Las Palmas, Frankfurt, Sassuolo, Barcelona, Fiorentina.
- 31.07.2019
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Mitroglou ikna edilecek
Toplam 1
Yorum
Yasama Çalışmadan 600 bin Euro para veriyorlar kabul etmiyorsun. Sahada ise hiç yoksun. Çağdaş eşkiyalık yapmak buna derler. İnsan utanır.
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Atiba korkutuyor
Toplam 1
Yorum
Husnu Anadolu takimlari dahi guclu bu sene besiktas atibanin gencini bulmali atia kulubeden baslamali canerde oyle gonulde sakatliklari uzun surer
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Bayern Münih Fenerbahçe maçı için bu başlığı attı!
Toplam 1
Yorum
10ur Sadık ya :o)) Böyle bir defans adamın olur ise elbette fark yersin. Karşında Ankaragücü veya Akhisar yok ki kekleyesin.
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