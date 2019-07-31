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31 Temmuz 2019, Çarşamba
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'ın da istediği Boateng 'yı tercih etti

Beşiktaş'ın da istediği Boateng Fiorentina'yı tercih etti

Ganalı orta saha oyuncusu 'in kariyeri bir rekora doğru gidiyor. Adı son dönemlerde 'la da anılan yıldız futbolcu 'ya imza attı. İtalyan ekibi Boateng'in 12. kulübü oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Gana Milli Takımı'nın başarılı futbolcusu yine oldu. 'ın da ilgilendiği yıldız isim 'ya imza attı.

Boateng'in son transferi oyuncunun kariyerinin rekora gittiğini gösteriyor. Geçen sezon 'ya transferiyle şaşkınlığa sebep olan tecrübeli futbolcu 12 yılda 12 kez kulüp değiştirdi ve hiçbir kulüpte 2 yıldan fazla oynamadı.

Boateng'in sırasıyla oynadığı kulüpler şöyle;

Hertha Berlin, Tottenham, Borussia Dortmund, Portsmouth, Genoa, Milan, Schalke, Milan, Las Palmas, Frankfurt, Sassuolo, Barcelona, Fiorentina.



  1. 31.07.2019
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