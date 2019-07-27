Merih'e övgü: Juventus 10 yıl stoper aramaz - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
27 Temmuz 2019, Cumartesi
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Merih'e övgü: 10 yıl stoper aramaz

Merih'e övgü: Juventus 10 yıl stoper aramaz

'a olan milli stoperimiz , oynadığı futbolla İtalyan devinde kalıcı olacağının sinyallerini verdi.

'a olan milli stoperimiz , oynadığı futbolla İtalyan devinde kalıcı olacağının sinyallerini verdi. 21 yaşındaki genç futbolcunun Alanya'dan takım arkadaşı olan Yunanlı stoper Tzavellas, "Merih, Juventus'ta kendisine yer bulacaktır. Milan'a bile olsa başka takıma kiralık gitmesini istemem. Bana göre Manolas ile aynı seviyede. Gelecek 10 sene boyunca Juventus'un stoperi olur" ifadelerini kullandı.
  1. 27.7.2019
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