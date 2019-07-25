Merih Demiral tırmanışa geçti! "70 milyon Euro karşılığında satılır" Son dakika transfer haberleri
Juventus’un 18 milyon euro’ya transfer ettiği ve tecrübeli teknik direktör Sarri’nin hazırlık maçlarında görev verdiği Merih Demiral kulübünde kalmayı başardı. Milan’ın kadrosunda görmek istediği başarılı stoper kendisine verilen formanın hakkını verirken, Merih’in sergilediği başarılı performans oyuncunun Juventus’la yola devam etmesine yetti. 21 yaşındaki yetenek için ‘böyle devam ederse 2 yıl içerisinde piyasasını 70 milyon euro’ya kadar yükseltir’ yorumları yapıldı.
Şu sıralar adı sık sık Milan'la anılan Merih Demiral gösterdiği başarılı performansla Juventus'ta kalmayı garantiledi. Özellikle son oynanan Inter maçında yerinde müdahaleleriyle takımın en iyi stoper adaylarından biri olduğunu ispat eden Merih Demiral, güçlü fiziği ve sağlam yapısıyla 75 milyon euro'ya transfer edilen De Ligt'in önüne geçmeyi dahi başardı.
"MERİH 2 YIL İÇİNDE 70 MİLYON EURO OLUR"
21 yaşındaki yetenek için 'böyle devam ederse 2 yıl içerisinde piyasasını 70 milyon euro'ya kadar yükseltir' yorumları yapıldı. Milan'ın transfer etmek için yoğun çaba sarf ettiği Merih'in bırakılmayacağı kesinleşirken, Sarri'nin bu sezon oyuncusunu kadroda görmek istediği belirtidi.
- 25.07.2019
- Güncelleme: 25.07.2019 17:33
- Merih Demiral tırmanışa geçti! "70 milyon Euro karşılığında satılır" Son dakika transfer haberleri
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Yorum
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Yorum
şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
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Yorum
baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
Merih Demiral tırmanışa geçti! "70 milyon Euro karşılığında satılır" Son dakika transfer haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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