Merih Demiral tırmanışa geçti! "70 milyon Euro karşılığında..." Son dakika transfer haberleri - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
25 Temmuz 2019, Perşembe
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tırmanışa geçti! "70 milyon Euro karşılığında satılır" Son dakika haberleri

Merih Demiral tırmanışa geçti! "70 milyon Euro karşılığında satılır" Son dakika transfer haberleri

’un 18 milyon euro’ya ettiği ve tecrübeli teknik direktör Sarri’nin hazırlık maçlarında görev verdiği kulübünde kalmayı başardı. Milan’ın kadrosunda görmek istediği başarılı stoper kendisine verilen formanın hakkını verirken, Merih’in sergilediği başarılı performans oyuncunun Juventus’la yola devam etmesine yetti. 21 yaşındaki yetenek için ‘böyle devam ederse 2 yıl içerisinde piyasasını 70 milyon euro’ya kadar yükseltir’ yorumları yapıldı.

Şu sıralar adı sık sık Milan'la anılan gösterdiği başarılı performansla 'ta kalmayı garantiledi. Özellikle son oynanan Inter maçında yerinde müdahaleleriyle takımın en iyi stoper adaylarından biri olduğunu ispat eden Merih Demiral, güçlü fiziği ve sağlam yapısıyla 75 milyon euro'ya edilen De Ligt'in önüne geçmeyi dahi başardı.

"MERİH 2 YIL İÇİNDE 70 MİLYON EURO OLUR"

21 yaşındaki yetenek için 'böyle devam ederse 2 yıl içerisinde piyasasını 70 milyon euro'ya kadar yükseltir' yorumları yapıldı. Milan'ın transfer etmek için yoğun çaba sarf ettiği Merih'in bırakılmayacağı kesinleşirken, Sarri'nin bu sezon oyuncusunu kadroda görmek istediği belirtidi.

Merih Demiral sinirlerine hakim olamadı!

  1. 25.07.2019
  2. Güncelleme: 25.07.2019 17:33
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