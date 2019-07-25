Merih Demiral tırmanışa geçti! "70 milyon Euro karşılığında satılır" Son dakika transfer haberleri

Şu sıralar adı sık sık Milan'la anılan Merih Demiral gösterdiği başarılı performansla Juventus'ta kalmayı garantiledi. Özellikle son oynanan Inter maçında yerinde müdahaleleriyle takımın en iyi stoper adaylarından biri olduğunu ispat eden Merih Demiral, güçlü fiziği ve sağlam yapısıyla 75 milyon euro'ya transfer edilen De Ligt'in önüne geçmeyi dahi başardı.

"MERİH 2 YIL İÇİNDE 70 MİLYON EURO OLUR"

21 yaşındaki yetenek için 'böyle devam ederse 2 yıl içerisinde piyasasını 70 milyon euro'ya kadar yükseltir' yorumları yapıldı. Milan'ın transfer etmek için yoğun çaba sarf ettiği Merih'in bırakılmayacağı kesinleşirken, Sarri'nin bu sezon oyuncusunu kadroda görmek istediği belirtidi.