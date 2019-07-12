Juventus'ta Merih Demiral fırtınası!
İtalya'nın dev kulübü Juventus'a 18 milyon euro karşılığında transfer olan Merih Demiral, sezonun açılış antrenmanında en çok dikkat çeken isim oldu. Juve'nin yeni teknik direktörü Maurizio Sarri yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan çalışmada Merih tam not aldı.
İtalya'nın dev kulübü Juventus'a 18 milyon euro karşılığında transfer olan Merih Demiral, sezonun açılış antrenmanında en çok dikkat çeken isim oldu.
21 yaşındaki stoperin idman boyunca etkili ve hazır olduğu kaydedildi. Antrenman maçında Juve efsanesi Giorgio Chiellini ile yan yana oynayan genç savunmacı, ayrıca bir diğer efsane Gianluigi Buffon'la da aynı takımda yer aldı.
Teknik direktör Sarri'nin sık sık Merih'i tebrik ettiği ve 'bravo' diye seslendiği aktarıldı. Ayrıca takım içerisinde yer alan Türk asıllı yıldız Emre Can'la hep birlikte olduğu belirtilen Merih Demiral'ın adaptasyon sorunu yaşamadığı vurgulandı.
- 12.07.2019
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin fernando-ndiaye bozuldu en az bu kalite olmalı öyle topal şu bu olacaksa yandık.onyekuruda giderse 3 önemli oyuncu şu an yok
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin maalesef gs transferde aslında iyi gitmiyor takım yaşlandırıldı genç oyunculara yatırım hiç yok.durmadan kalite kaybediyor
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Beşiktaş Andres Lioi'yi gündemine aldı
Toplam 2
Yorum
eray alper potuk,epuranu,mehmet topal gibi oyuncular gelirse çok iyi olur yerli olarak
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