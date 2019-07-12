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12 Temmuz 2019, Cuma
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'ta fırtınası!

Juventus'ta Merih Demiral fırtınası!

'nın dev kulübü 'a 18 milyon euro karşılığında olan , sezonun açılış antrenmanında en çok dikkat çeken isim oldu. Juve'nin yeni teknik direktörü Maurizio Sarri yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan çalışmada Merih tam not aldı.

'nın dev kulübü 'a 18 milyon euro karşılığında olan , sezonun açılış antrenmanında en çok dikkat çeken isim oldu.

21 yaşındaki stoperin idman boyunca etkili ve hazır olduğu kaydedildi. Antrenman maçında Juve efsanesi ile yan yana oynayan genç savunmacı, ayrıca bir diğer efsane 'la da aynı takımda yer aldı.

Teknik direktör Sarri'nin sık sık Merih'i tebrik ettiği ve 'bravo' diye seslendiği aktarıldı. Ayrıca takım içerisinde yer alan Türk asıllı yıldız Emre Can'la hep birlikte olduğu belirtilen Merih Demiral'ın adaptasyon sorunu yaşamadığı vurgulandı.

  1. 12.07.2019
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