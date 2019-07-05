Merih Demiral resmen Juventus'ta
İtalya Serie A ekibi Juventus, milli futbolcu Merih Demiral'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Juventus'un resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Merih Demiral'ın bonservisinin 18 milyon Euro karşılığında Sassuolo'dan alındığı kaydedildi. İtalyan devi, milli futbolcu ile 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı.
İtalya Serie A ekibi Juventus, milli futbolcu Merih Demiral'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Juventus'un resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Merih Demiral'ın bonservisinin 18 milyon Euro karşılığında Sassuolo'dan alındığı kaydedildi. İtalyan devi, milli futbolcu ile 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı.
1998 doğumlu oyuncu geçtiğimiz sezonun devre arasında Aytemiz Alanyaspor'dan Sassuolo'ya transfer olmuştu.
- 05.07.2019
- Beşiktaş'ta 1 ayrılık 1 transfer!
- Fenerbahçe idmanında dikkat çeken isim!
- Son dakika Fenerbahçe haberi: Kolarov cephesinden resmi açıklama!
- Galatasaray'dan flaş forvet harekatı! Yer yerinden oynayacak
- Fenerbahçe'den olay transfer! Kruse'nin önüne öyle bir isim geliyor ki... Son dakika transfer haberleri
-
‘Audi Cup’ta buluşalım’
Toplam 1
Yorum
Neymar JR HL HL HL HL HLH HL HL HL HL HL HL H LH LH LH LH LH ALİ BASKAN OLEYYYYYYY
-
Fransızlar Galatasaray'a transferi duyurdu! Franck Ribery... Son dakika transfer haberleri...
Toplam 1
Yorum
ALTIN OLSAN GELME GS HALA BU ADAMDAN MEDET UMUYORSA YANDI DEMEKTİR. BU ADAMIN GS YA GELECEK YÜZÜ VAR MI
-
Beşiktaş'ta harekat başladı
Toplam 2
Yorum
eray dorukhan kesinlikle satılmamalı yetenekli ve yeri zor dolar dorukhan gibi 3 4 transferimiz olsa takımının sırtı yere gelmez
Merih Demiral resmen Juventus'ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.