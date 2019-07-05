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05 Temmuz 2019, Cuma
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Merih Demiral resmen Juventus'ta

A ekibi , milli futbolcu 'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Juventus'un resmi üzerinden yapılan açıklamada, Merih Demiral'ın bonservisinin 18 milyon Euro karşılığında Sassuolo'dan alındığı kaydedildi. İtalyan devi, milli futbolcu ile 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı.

A ekibi , milli futbolcu 'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Juventus'un resmi üzerinden yapılan açıklamada, Merih Demiral'ın bonservisinin 18 milyon Euro karşılığında Sassuolo'dan alındığı kaydedildi. İtalyan devi, milli futbolcu ile 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı.

1998 doğumlu oyuncu geçtiğimiz sezonun devre arasında Aytemiz 'dan Sassuolo'ya transfer olmuştu.

  1. 05.07.2019
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