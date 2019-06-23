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23 Haziran 2019, Pazar
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’dan 15 milyon

Milan’dan 15 milyon
Küme düşen Stuttgart'tan ayrılmasına kesin gözle bakılan için harekete geçti. 15 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini ödemeye razı olan İtalyan devi oyuncunun menajeriyle temasa geçiyor. 'in ise Stuttgart ile el sıkıştığı fakat menajeriyle görüştükten sonra transferden vazgeçtiği iddia edildi.
  1. 23.6.2019
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