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22 Haziran 2019, Cumartesi
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De Ligt 'a oluyor

De Ligt Juventus'a transfer oluyor

Adı Paris Saint-Germain, ve gibi takımlarla anılan Ajax'ın Hollandalı yıldız oyuncusu Matthijs De Ligt, ile anlaşma sağladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Son dönemlerde adı gündemini sıkça meşgul eden Hollandalı futbolcu Matthijs De Ligt'in yeni adresi artık neredeyse kesinleşti.

Hem hem de basınında yer alan haberlere göre özellikle bu sezon büyük bir çıkış yakalayan 19 yaşındaki yıldız futbolcu, ile anlaşmaya vardı. Serie A ekibinin bu transfer için Ajax'a 70 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.

MAAŞI DUDAK UÇUKLATACAK

Juventus'un genç yıldıza vereceği maaşın detaylarını ise Sky Italia paylaştı. De Ligt'in yıllık 15 milyon Euro kazanacağı belirtilirken, Torino ekibinde bu rakama daha önce Ronaldo hariç kimsenin çıkamadığına dikkat çekildi.

  1. 22.06.2019
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