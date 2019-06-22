De Ligt Juventus'a transfer oluyor

Son dönemlerde adı transfer gündemini sıkça meşgul eden Hollandalı futbolcu Matthijs De Ligt'in yeni adresi artık neredeyse kesinleşti.

Hem Hollanda hem de İtalya basınında yer alan haberlere göre özellikle bu sezon büyük bir çıkış yakalayan 19 yaşındaki yıldız futbolcu, Juventus ile anlaşmaya vardı. Serie A ekibinin bu transfer için Ajax'a 70 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.

MAAŞI DUDAK UÇUKLATACAK

Juventus'un genç yıldıza vereceği maaşın detaylarını ise Sky Italia paylaştı. De Ligt'in yıllık 15 milyon Euro kazanacağı belirtilirken, Torino ekibinde bu rakama daha önce Ronaldo hariç kimsenin çıkamadığına dikkat çekildi.

