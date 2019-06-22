Adı Paris Saint-Germain, Barcelona ve Manchester United gibi takımlarla anılan Ajax'ın Hollandalı yıldız oyuncusu Matthijs De Ligt, Juventus ile anlaşma sağladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Son dönemlerde adı transfer gündemini sıkça meşgul eden Hollandalı futbolcu Matthijs De Ligt'in yeni adresi artık neredeyse kesinleşti.
Hem Hollanda hem de İtalya basınında yer alan haberlere göre özellikle bu sezon büyük bir çıkış yakalayan 19 yaşındaki yıldız futbolcu, Juventus ile anlaşmaya vardı. Serie A ekibinin bu transfer için Ajax'a 70 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.
MAAŞI DUDAK UÇUKLATACAK
Juventus'un genç yıldıza vereceği maaşın detaylarını ise Sky Italia paylaştı. De Ligt'in yıllık 15 milyon Euro kazanacağı belirtilirken, Torino ekibinde bu rakama daha önce Ronaldo hariç kimsenin çıkamadığına dikkat çekildi.
- 22.06.2019
- Transfer yağmuru geliyor! KAP'lar peş peşe... Son dakika haberleri
- City'nin yıldızı Galatasaray'a geliyor!
- Fenerbahçe'nin talip olduğu yıldız için Galatasaray da devreye girdi
- Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Muriç şoku... Son dakika haberleri...
- İlginç iddia: Yeni almışlardı Fenerbahçe'ye sattılar!
De Ligt Juventus'a transfer oluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.