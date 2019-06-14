Milan'dan Maldini ve Boban'a idari görev - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
14 Haziran 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İtalya Serie A Haberleri Milan'dan Maldini ve Boban'a idari görev

'dan Maldini ve Boban'a idari görev

Milan'dan Maldini ve Boban'a idari görev

Sportif deirektör Leonardo'nun görevinden ayrılmasının ardından , eski oyuncularından 'ı üst futbol yöneticiliğine, 'yi ise sportif direktörlüğe getirdiğini duyurdu.

Milli futbolcu 'nun da forma giydiği İtalya Birinci Ligi (Serie A) kulübü 'da , üst futbol yöneticisi, ise sportif direktör olarak görevlendirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Yardımcısı Boban, görevinden ayrıldı ve 1992'den 2001'e kadar oynadığı Milan'ın üst futbol yöneticiliğine getirildi.

1985-2009 yıllarında forma giydiği Milan'ın bir diğer efsane oyuncusu Paolo Maldini ise sportif direktörlüğe terfi etti.

  1. 14.06.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Milan'dan Maldini ve Boban'a idari görev haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN