Roma'nın yeni teknik direktörü Paulo Fonseca oldu!
11 Haziran 2019, Salı
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'nın yeni teknik direktörü oldu!

Roma'nın yeni teknik direktörü Paulo Fonseca oldu!

Milli futbolcu 'in yeni teknik direktörü belli oldu. İtalya Serie A ekiplerinden , teknik direktörülük görevine 'yı getirdi.

Milli futbolcu 'in de forma giydiği (Serie A) kulübü , teknik direktörlüğe 'yı getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Portekizli teknik adam Paulo Fonseca ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Daha önce ülkesinin Paços Ferreira, Porto ve Braga kulüplerini çalıştıran 46 yaşındaki Fonseca, 2016 yazından beri başında bulunduğu takımını, üst üste 3 lig ve Kupası şampiyonluğuna taşıdı.

  1. 11.06.2019
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