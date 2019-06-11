Roma'nın yeni teknik direktörü Paulo Fonseca oldu!
Milli futbolcu Cengiz Ünder'in yeni teknik direktörü belli oldu. İtalya Serie A ekiplerinden Roma, teknik direktörülük görevine Paulo Fonseca'yı getirdi.
Milli futbolcu Cengiz Ünder'in de forma giydiği İtalya Birinci Ligi (Serie A) kulübü Roma, teknik direktörlüğe Paulo Fonseca'yı getirdi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Portekizli teknik adam Paulo Fonseca ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Daha önce ülkesinin Paços Ferreira, Porto ve Braga kulüplerini çalıştıran 46 yaşındaki Fonseca, 2016 yazından beri başında bulunduğu Shakhtar Donetsk takımını, üst üste 3 lig ve Ukrayna Kupası şampiyonluğuna taşıdı.
- 11.06.2019
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metin adam haklı. her zaman yaptığımız şey. bu konuda saygısız bir milletiz.
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Toplam 3
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eray sangale visca mahmut tekdemir gibi oyuncuları katabilirsek takıma çok iyi olacak ligimizde kaliteli yerli yabancı oyuncu çok
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