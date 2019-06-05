Merih Demiral Juventus'ta! İşte bonservis bedeli
05 Haziran 2019, Çarşamba
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'ta! İşte bonservis bedeli

Merih Demiral Juventus'ta! İşte bonservis bedeli

temsilcisi Sassuolo forması giyen milli futbolcu , 'a imza attı. İtalyan gazeteci , transferin 15 milyon Euro bedelle gerçekleştiğini duyurdu.

Kadrosunda ve Paulo Dybala gibi yıldız oyuncuları barındıran İtalya Serie A takımlarından , Sassuolo'da forma giyen genç futbolcu 'ı kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulübün 21 yaşındaki milli futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. gazeteci , genç defansın bonservis bedelinin ise 15 milyon Euro olduğunu açıkladı.

"ATLETICO MADRID 25 MİLYON EURO VERDİ"

Haberde Atletico Madrid'in Merih için 25 milyon euro teklif verdiği ancak Juventus'un devre arasında Sassuolo transferi gerçekleştirirken özel bir anlaşma yaparak oyuncu için öncelik hakkını aldığı kaydedildi.

Öte yandan İtalyan basınında yer alan haberlere göre Merih Demiral, Juventus'a olsa da eski takımı Sassuolo'ya bir yıl kiralanacak.

FENERBAHÇE ALTYAPISINDA YETİŞTİ

altyapısında yetişen ve oradan Portekiz ekibi Alcanenense'ye daha sonra da 'a transfer olan Merih Demiral geçtiğimiz sezon başında ekibi 'a katılmıştı. Buradan ocak ayı transfer döneminde Sassuolo'ya kiralanmış ardından İtalyan ekibi, 7 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanarak milli oyuncuyu kadrosuna katmıştı.

  1. 05.06.2019
  2. Güncelleme: 05.06.2019 15:27
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