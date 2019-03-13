Salih Uçan'ın takımı Empoli'ye yeni teknik direktör
13 Mart 2019, Çarşamba
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'ın takımı Empoli'ye yeni teknik direktör

Salih Uçan'ın takımı Empoli'ye yeni teknik direktör

(Serie A) ekibi Empoli'de teknik direktörlük için Aurelio Andreazzoli ile anlaşma sağlandı.

Empoli Kulübü, teknik direktörlüğe Giuseppe Iachini'nin yerine 65 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı Andreazzoli'nin getirildiğini duyurdu.

Andreazzoli, geçen sezon Empoli'yi ikinci lig şampiyonluğuna ulaştırarak Serie A'ya taşımıştı. Bu sezona da takımın başında başlayan tecrübeli teknik adamın görevine kasım ayında son verilmişti.

Milli futbolcu 'ın da forma giydiği Empoli, Serie A'da 27 hafta sonunda 22 puan topladı ve düşme hattının bir puan üzerinde 17. sırada yer aldı.

  1. 13.03.2019
  2. Güncelleme: 13.03.2019 19:27
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