Juventus tek golle kazandı
24 Şubat 2019, Pazar
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tek golle kazandı

Juventus tek golle kazandı

'nde (Serie A) , deplasmanda Bologna'yı 1-0 mağlup etti.

Serie A'nın 25. haftasında namağlup lider , Renato Dall'Ara Stadı'nda Bologna'ya konuk oldu.

Juventus, 67. dakikada Paulo Dybala'nın attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Bu sonuçla Juventus, 69 puana ulaştı. Düşme hattındaki Bologna ise 18 puanda kaldı.

  1. 24.02.2019
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