Milan Paqueta'yı transfer etti
04 Ocak 2019, Cuma
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Milan Paqueta'yı transfer etti

Milan Paqueta'yı transfer etti

takımlarından Milan, Brezilyalı orta saha oyuncusu Lucas Paqueta'yı kadrosuna kattı.

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, Brezilya'nın Flamengo ekibinde forma giyen 21 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Milan'ın bu transfer için 35 milyon avro bonservis ödediği basına yansıdı.

Flamengo formasıyla 65 maça çıkan Paqueta, 13 gol attı.

  1. 4.1.2019 21:30
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