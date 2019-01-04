Milan Paqueta'yı transfer etti
İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Milan, Brezilyalı orta saha oyuncusu Lucas Paqueta'yı kadrosuna kattı.
İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, Brezilya'nın Flamengo ekibinde forma giyen 21 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Milan'ın bu transfer için 35 milyon avro bonservis ödediği basına yansıdı.
Flamengo formasıyla 65 maça çıkan Paqueta, 13 gol attı.
- 4.1.2019 21:30
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Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
Toplam 4
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şevket kurtuluş önemli transferler bekliyoruz. ama alt yapımızdan bu yıl değerli yetenekli gençlerimizin çıkması daha büyük kazanç...
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Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
austin rodrigez serdar maicon gidenler alan demba ba 34 lük bir de stoper bu takım güçlenmişmi oldu şimdi üstelik kiralık dolacak tkm
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Toplam 2
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ts Allah rızası için almayın sakın.
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