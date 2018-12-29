Juventus, Ronaldo'nun golleriyle kazandı
29 Aralık 2018, Cumartesi
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devreyi rekorla kapattı

Juventus devreyi rekorla kapattı

Serie A lideri , Portekizli yıldızı Ronaldo'nun golleriyle Sampdoria'yı 2-1 mağlup etti. Juventus, sezonun ilk yarısını 53 puanla lider tamamlayarak rekor kırdı. Ronaldo ise 14 gol 5 asistlik performansıyla göz doldurdu.

Ligde geçen hafta Atalanta deplasmanında puan kaybeden lider , 19. hafta mücadelesinde Sampdoria'yı ağırladı.

Portekizli yıldızı 'nun 2. dakika attığı golle siyah-beyazlıların 1-0 öne geçtiği maçta, konuk ekip 33. dakikada Fabio Quagliarella'nın penaltı golüyle eşitliği sağladı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Juventus'un 65. dakikada kazandığı penaltı atışında topun başına geçen Ronaldo, meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımı adına bir kez daha üstünlüğü sağladı.

Sampdoria'nın 90+2. dakikada attığı gol, Video Yardımcı Hakem incelemesi sonrası iptal edilince, Juventus sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 53'e çıkaran Juventus, Serie A tarihinin en iyi ilk yarı performansına imza attı.

  1. 29.12.2018 16:50
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