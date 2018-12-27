İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina: “Serie A’yı askıya alabiliriz”
27 Aralık 2018, Perşembe
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Başkanı Gabriele Gravina: “Serie A’yı askıya alabiliriz”

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina: “Serie A’yı askıya alabiliriz”

Başkanı Gabriele Gravina, 'de oynayan Senagalli futbolcu ’e yapılan ırkçı saldırı sonrası Serie A’yı askıya alabileceklerini söyledi.

İtalya Ligi Serie A'da 18. haftasında oynanan Inter- maçında, Napoli'nin Senegalli stoperi 'i hedef alan ırkçı tezahüratlar, İtalyan futbolunda deprem etkisi oluşturdu.
Napoli'nin 1-0 kaybettiği karşılaşmanın 80. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kalan Koulibaly, Inter taraftarının ırkçı tezahüratlarına maruz kaldı. Gelişen bu durum sonrasında Başkanı Gabriele Gravina'dan bir açıklama geldi. Irkçı tezahüratlarla alakalı konuşan Gravina, "Inter-Napoli maçında yaşananlardan sonra Serie A'nın askıya alınabilir. Bu konuyu görüşeceğiz" diye konuştu.

  1. 27.12.2018 15:07
  2. Güncelleme: 27.12.2018 15:09
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