Cengiz hazırladı Roma kazandı

İtalya Serie A'nın 18. haftasında sahasında Sassoulo ile mücadele eden Roma, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Roma'da forma giyen başarılı futbolcu Cengiz Ünder, karşılaşmanın tamamında sahada kalarak, bir golü de hazırlayan isim oldu.



ÜÇÜNCÜ GOLÜN MİMARI CENGİZ ÜNDER

Mücadelede gol perdesini 8. dakikada Diego Perotti açarken, 23. dakikada ise Shick durumu 2-0'a getirdi. İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Roma, 60. dakikada Zaniolo'nun golüyle 3-0'ı yakaladı. Roma'nın 3. golünde ise Zaniolo'ya gol pasını Cengiz Ünder verdi. Milli futbolcu, bu sezon forma giydiği resmi maçlarda 5. asistine ulaşmış oldu.

Konuk ekibin tek golü ise mücadelenin 90. dakikasında Babacar'dan geldi.