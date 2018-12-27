Cengiz hazırladı Roma kazandı
Milli futbolcu Cengiz Ünder’in formasını giydiği Roma, İtalya Serie A’nın 18. hafta mücadelesinde sahasında karşılaştığı Sassoulo’yu 3-1 mağlup etti. Mücadelede 90 dakika sahada kalan Cengiz, yaptığı asist ile galibiyete katkı verdi.
İtalya Serie A'nın 18. haftasında sahasında Sassoulo ile mücadele eden Roma, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Roma'da forma giyen başarılı futbolcu Cengiz Ünder, karşılaşmanın tamamında sahada kalarak, bir golü de hazırlayan isim oldu.
ÜÇÜNCÜ GOLÜN MİMARI CENGİZ ÜNDER
Mücadelede gol perdesini 8. dakikada Diego Perotti açarken, 23. dakikada ise Shick durumu 2-0'a getirdi. İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Roma, 60. dakikada Zaniolo'nun golüyle 3-0'ı yakaladı. Roma'nın 3. golünde ise Zaniolo'ya gol pasını Cengiz Ünder verdi. Milli futbolcu, bu sezon forma giydiği resmi maçlarda 5. asistine ulaşmış oldu.
Konuk ekibin tek golü ise mücadelenin 90. dakikasında Babacar'dan geldi.
- 27.12.2018 11:08
- Güncelleme: 27.12.2018 13:28
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Ozan Tufan'ı ver Tolgay'ı al
Toplam 1
Yorum
mehmet y tolgay iyi futbolcu geleceğe dönük oyuncu bence takımda kalması lazım
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Cenk kadroya alınmadı
Toplam 1
Yorum
KRAL HERZAMAN DEDİĞİM GİBİ.CENK SADECE ŞANSI İLE BU NOKTAYA GELDİ.BECERİKLİ OLDUĞUNDAN DEĞİL:) CENK İYİ BİR FORVET DEĞİL.SONUÇ DA ORTADA!
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Beşiktaş'tan flaş Şenol Güneş kararı!
Toplam 6
Yorum
bilal şenol hocayı bırakmayın. istediği futbolcuları getirin. istemediklerini yollayın. sonra 4-2-3-1 tiki taka futbol oynat bize şenolcum deyin.
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