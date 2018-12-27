Cengiz hazırladı Roma kazandı
27 Aralık 2018, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Cengiz hazırladı kazandı

Cengiz hazırladı Roma kazandı

Milli futbolcu ’in formasını giydiği , A’nın 18. hafta mücadelesinde sahasında karşılaştığı Sassoulo’yu 3-1 mağlup etti. Mücadelede 90 dakika sahada kalan Cengiz, yaptığı asist ile galibiyete katkı verdi.

A'nın 18. haftasında sahasında Sassoulo ile mücadele eden , sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Roma'da forma giyen başarılı futbolcu , karşılaşmanın tamamında sahada kalarak, bir golü de hazırlayan isim oldu.

ÜÇÜNCÜ GOLÜN MİMARI CENGİZ ÜNDER
Mücadelede gol perdesini 8. dakikada Diego Perotti açarken, 23. dakikada ise Shick durumu 2-0'a getirdi. İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Roma, 60. dakikada Zaniolo'nun golüyle 3-0'ı yakaladı. Roma'nın 3. golünde ise Zaniolo'ya gol pasını Cengiz Ünder verdi. Milli futbolcu, bu sezon forma giydiği resmi maçlarda 5. asistine ulaşmış oldu.
Konuk ekibin tek golü ise mücadelenin 90. dakikasında Babacar'dan geldi.

  1. 27.12.2018 11:08
  2. Güncelleme: 27.12.2018 13:28
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Cengiz hazırladı Roma kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN