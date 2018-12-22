Juventus Roma’yı tek golle geçti
22 Aralık 2018, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Roma’yı tek golle geçti

Juventus Roma’yı tek golle geçti

'nde (Serie A) oynanan maçta , sahasında Roma'yı 1-0 yendi.

Ligde 17. haftanın kapanış mücadelesinde Roma'yı ağırlayan , 35. dakikada 'in attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmaya ilk onbirde başlayan milli futbolcu , 71. dakikada yerini Diego Perotti'ye bıraktı.

Lider Juventus puanını 49'a çıkarırken, Roma 24 puanda kaldı.

  1. 23.12.2018 01:00
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Juventus Roma’yı tek golle geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN