Juventus Roma’yı tek golle geçti
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Juventus, sahasında Roma'yı 1-0 yendi.
Ligde 17. haftanın kapanış mücadelesinde Roma'yı ağırlayan Juventus, 35. dakikada Mario Mandzukic'in attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.
Karşılaşmaya ilk onbirde başlayan milli futbolcu Cengiz Ünder, 71. dakikada yerini Diego Perotti'ye bıraktı.
Lider Juventus puanını 49'a çıkarırken, Roma 24 puanda kaldı.
- 23.12.2018 01:00
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İSMAİL 1461 DE 9 VE 11 NUMARALAR ÇOK İYİ..
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Galatasaray yeni Denayer arayışında
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Aslan Önce Maicon ve AhmetCaliki yollayin yerine 1 saglam stoper alin yeter
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Murat Kapanlı sordu Levent Tüzemen cevapladı
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Aslan Seleznov ve V.Muric alabilirsek basarili olabiliriz.Gerceki oalim
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