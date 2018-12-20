Alex Sandro 2023'e kadar Juventus'ta
20 Aralık 2018, Perşembe
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2023'e kadar 'ta

Alex Sandro 2023'e kadar Juventus'ta

(Serie A) ekibi 'ta Brezilyalı oyuncu 'nun sözleşmesi uzatıldı.

Kulübü, 27 yaşındaki 'nun 2020'de bitecek sözleşmesinin 2023'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Sol kanadın hem savunma hem de hücum hattında görev yapabilen Alex Sandro, 2015'te Portekiz ekibi Porto'dan transfer edildi.

Alex Sandro, bu sezon Juventus'ta 20 maçta sahaya çıktı ve 2 asist yaptı.

  1. 20.12.2018 19:22
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