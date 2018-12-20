Alex Sandro 2023'e kadar Juventus'ta
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus'ta Brezilyalı oyuncu Alex Sandro'nun sözleşmesi uzatıldı.
Juventus Kulübü, 27 yaşındaki Alex Sandro'nun 2020'de bitecek sözleşmesinin 2023'e kadar uzatıldığını duyurdu.
Sol kanadın hem savunma hem de hücum hattında görev yapabilen Alex Sandro, 2015'te Portekiz ekibi Porto'dan transfer edildi.
Alex Sandro, bu sezon Juventus'ta 20 maçta sahaya çıktı ve 2 asist yaptı.
- 20.12.2018 19:22
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Galatasaray'da Bruma harekatı!
Toplam 2
Yorum
wow buruma ve 2 adet forvet alırlarsa şampiyonluk şansımız devam eder yoksa zor...
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"Beşiktaş da Zula Süper Lig'de yer almaya başlayacak"
Toplam 1
Yorum
NE DEMEK O KUMPAS KURMA GİBİ ARKADAN BİR ÇINARI KARALAMA GİBİ BİR ŞEYMİ BU FİKRET ORMANA SORMAK LAGZIM BI LİĞİ
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Galatasaray'da Bruma harekatı!
Toplam 2
Yorum
HagiHagi Gel ruzgarin oglu gel. Rodrigezle onyekurunun performansida artar.
Alex Sandro 2023'e kadar Juventus'ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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