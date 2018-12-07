Genoa'da Prandelli dönemi
07 Aralık 2018, Cuma
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'da Prandelli dönemi

Genoa'da Prandelli dönemi

ekibi , ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden , bir dönem 'ı da çalıştıran ile anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, görevine son verilen Hırvat teknik adam Ivan Juric'in yerine Cesare Prandelli ile anlaşmaya varıldığı ve yarın basın toplantısı düzenleneceği belirtildi.

İtalya'nın köklü kulüplerinden Genoa, bu sezon ligde son 5 maçında sadece 1 puan toplarken, 14 haftada ise 15 puanla 14'üncü sıraya geriledi. İtalya temsilcisi, son olarak kupa maçında 3. lig ekiplerinden Virtus Entella'ya normal süresi 3-3 biten karşılaşmada penaltılar sonunda elenmişti.

İtalya 'nın yanı sıra Roma, , gibi önemli takımlarda görev alan 61 yaşındaki Prandelli, Galatasaray'ı ise 2014 yılında çalıştırmıştı.

  1. 7.12.2018 16:19
  2. Güncelleme: 7.12.2018 16:32
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