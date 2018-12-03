Cengiz Ünder'in gol attığı maçta Roma ile Inter berabere kaldı
İtalya Serie A'nın 14. haftasında Roma ile Inter maçı 2-2 berabere bitti. Roma forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, 51. dakikada şık bir gole imza attı.
İtalya Birinci Futbol Ligi'ndeki (Serie A) 14. hafta mücadelesinde Roma, sahasında Inter 2-2 berabere kaldı.
Olimpiyat Stadı'nda yapılan maçta Roma'nın gollerini 51. dakikada milli futbolcu Cengiz Ünder ile 74. dakikada penaltıdan Aleksandar Kolarov kaydetti. Inter'de ise 34. dakikada Keita Balde ile 66. dakikada Mauro Icardi fileleri havalandırdı.
Bu sonuçla ligdeki 5. beraberliğini alan Roma, puanını 20'ye yükseltti. Bu sezon Serie A'da sahadan ikinci kez 1 puanla ayrılan Inter ise puanını 29'a çıkardı.
Milli futbolcu Cengiz Ünder, 83 dakikada forma giydiği karşılaşmada ceza sahası dışından şık bir gole imza attı. Sarı-kırmızılı formayla bu sezon Serie A ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 17 maça çıkan 21 yaşındaki oyuncu, gol sayısını 4'e çıkardı.
- 3.12.2018 01:01
- Güncelleme: 3.12.2018 10:03
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Zeljko Obradovic’ten oyuncularına övgü
Toplam 1
Yorum
Enda Beton yetmez.
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Galatasaray'dan derbi sonrası ilginç tavır
Toplam 2
Yorum
Enda Madurum da madurum :)
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Trabzonspor direğe takıldı!
Toplam 1
Yorum
baksoy Yazıcı çok kadersiz her attığı şut ya direğe vuruyor ya da direği sıyırıyor ? yeni bir hami yetişiyor yaradan sana güç kuvvet versin devam ?
Cengiz Ünder'in gol attığı maçta Roma ile Inter berabere kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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