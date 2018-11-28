Cristiano Ronaldo, rekorlara doymuyor. Faal olarak dünyanın en iyi iki oyuncusundan biri olarak gösterilen Portekizli yıldız, İtalya kariyerine de parlak bir başlangıç yaptı. İlk 13 haftada 9 kez ağları sarsan CR7, Juventus'ta 50 yıllık rekoru kırdı. Son olarak SPAL karşısında gol sevinci yaşayan Ronaldo, 1968- 69 sezonunda Pietro Anasti'den beri ilk 13 haftada bu istatistiği yakalayan ilk futbolcu olmayı başardı.



GOLLERİN YARISINA KATKI



En yakın rakibi Napoli'nin 8 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Juve, Portekizli yıldız öncülüğünde üst üste 8'inci şampiyonluğuna ilerliyor. Siyahbeyazlıların kaydettiği 28 golün 9'unu atan Ronaldo, 5 de asist yaparak direkt 14 gole katkı sağladı. 33 yaşındaki oyuncu, Madrid'de üst üste üç kez kazandığı Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta 1 gol kaydetti.