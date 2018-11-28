Ronaldo'dan yeni rekor!
İtalya kariyerine görkemli bir başlangıç yapan Ronaldo, 50 yıl sonra 13 haftada 9 gol atan ilk Juventuslu oyuncu oldu.
Cristiano Ronaldo, rekorlara doymuyor. Faal olarak dünyanın en iyi iki oyuncusundan biri olarak gösterilen Portekizli yıldız, İtalya kariyerine de parlak bir başlangıç yaptı. İlk 13 haftada 9 kez ağları sarsan CR7, Juventus'ta 50 yıllık rekoru kırdı. Son olarak SPAL karşısında gol sevinci yaşayan Ronaldo, 1968- 69 sezonunda Pietro Anasti'den beri ilk 13 haftada bu istatistiği yakalayan ilk futbolcu olmayı başardı.
GOLLERİN YARISINA KATKI
En yakın rakibi Napoli'nin 8 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Juve, Portekizli yıldız öncülüğünde üst üste 8'inci şampiyonluğuna ilerliyor. Siyahbeyazlıların kaydettiği 28 golün 9'unu atan Ronaldo, 5 de asist yaparak direkt 14 gole katkı sağladı. 33 yaşındaki oyuncu, Madrid'de üst üste üç kez kazandığı Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta 1 gol kaydetti.
- 28.11.2018
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Fenerbahçe'de Avrupa maçına başka lig maçına başka kadro
Toplam 1
Yorum
FB gençler ile çıkın artık gençleşecez dedik aynı terane takımın 3te2si 30 ve üstü.bir eljif genç.ferdi,mahsun,barış,yiğit gençleri kazanın
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MHK Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya kararını verdi
Toplam 2
Yorum
ABC kale arkasi hakemi getirdiniz yapamadiniz 1 sene sürdü. dogrulari görebilmek icin defalarca izleme imkaniniz olan VAR i da beceremediniz
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2018 yılının en golcü savunmacısı Filip Novak
Toplam 1
Yorum
VELI ERBAŞ RUHUYLA OYNUYOR ruhuyla oynayıp trabzon formasını terleden her topcu TRABZON ÇOÇUĞUDUR BIZ ONLARI YABANCI OLARAK GÖRMÜYORUZ ALDIĞI HELAL O
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