Ronaldo'dan yeni rekor!
28 Kasım 2018, Çarşamba
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Ronaldo'dan yeni rekor!

Ronaldo'dan yeni rekor!

İtalya kariyerine görkemli bir başlangıç yapan Ronaldo, 50 yıl sonra 13 haftada 9 gol atan ilk Juventuslu oyuncu oldu.

, rekorlara doymuyor. Faal olarak dünyanın en iyi iki oyuncusundan biri olarak gösterilen Portekizli yıldız, İtalya kariyerine de parlak bir başlangıç yaptı. İlk 13 haftada 9 kez ağları sarsan CR7, 'ta 50 yıllık rekoru kırdı. Son olarak SPAL karşısında gol sevinci yaşayan Ronaldo, 1968- 69 sezonunda Pietro Anasti'den beri ilk 13 haftada bu istatistiği yakalayan ilk futbolcu olmayı başardı.

GOLLERİN YARISINA KATKI

En yakın rakibi 'nin 8 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Juve, Portekizli yıldız öncülüğünde üst üste 8'inci şampiyonluğuna ilerliyor. Siyahbeyazlıların kaydettiği 28 golün 9'unu atan Ronaldo, 5 de asist yaparak direkt 14 gole katkı sağladı. 33 yaşındaki oyuncu, Madrid'de üst üste üç kez kazandığı Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta 1 gol kaydetti.

  1. 28.11.2018
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