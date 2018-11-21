Roma'dan Devlet Bahçeli'ye davet
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    'dan 'ye davet

    Roma'dan Devlet Bahçeli'ye davet

    Şampiyonlar Ligi G grubunda oynanacak - Real Madrid maçına Başkanı davet edildi.

    'in forma giydiği 'da kulüp Başkanı James Pallotta ve Sportif Direktör Monchi, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Real Madrid mücadelesi için FIFA menajeri Bayram Tutumlu aracılığıyla Başkanı 'yi maça davet etti.

    Roma kulübü tarafından resmi olarak yapılan davet için Devlet Bahçeli, programının çok yoğun olduğunu ancak mücadeleyi izleyerek Cengiz Ünder'i desteklemek istediğini belirtti.

    1. 21.11.2018 10:23
    2. Güncelleme: 21.11.2018 10:44
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