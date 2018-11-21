Devlet Bahçeli'den Roma kulübüne teşekkür
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    21 Kasım 2018, Çarşamba
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    'den Roma kulübüne teşekkür

    Devlet Bahçeli'den Roma kulübüne teşekkür

    Genel Başkanı , Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda oynanacak Roma-Real Madrid maçına kendisini davet eden Roma kulübüne teşekkür mektubu gönderdi.


    Edinilen bilgiye göre Bahçeli, Monchi olarak tanınan Sportif Direktör Ramon Rodriguez Verdejo'nın milli futbolcu 'in menajeri Bayram Tutumlu aracılığıyla Salı günü 'nın başkenti Roma'da oynanacak Roma-Real Madrid karşılaşması için yaptığı davet dolayısıyla Roma kulübüne teşekkürlerini iletti.

    Bahçeli, Roma kulübüne gönderdiği teşekkür mektubunda şunları kaydetti:

    "Roma Spor Kulübü ve saygıdeğer Başkanı Sayın Pallotta'ya Şampiyonlar Ligi G grubunda 27 Kasım günü Roma'da oynanacak Roma-Real Madrid karşılaşması için gönderdiğiniz nazik davetinizi aldım. Öncelikle şahsınıza ve Roma Sportif Direktörü Monchi'ye teşekkürlerimi iletmek isterim. Kulübünüzde başarılara imza atan futbolcumuz Cengiz Ünder'in da sahada olacağı bu önemli karşılaşmayı yerinde izlemeyi arzu ediyordum. Ancak Türkiye'deki yoğun gündem ve yaklaşan yerel seçimlerle ilgili partimizin çalışmaları nedeniyle nazik davetinize icabet edemeyeceğimi üzülerek bildiriyorum. Orada olmasam da kulübünüzü ve futbolcumuz Cengiz Ünder'i gönülden destekleyeceğimi bilmenizi isterim. Bu önemli karşılaşma için şimdiden başarılar diliyorum."

    1. 21.11.2018 14:31
    2. Güncelleme: 21.11.2018 14:34
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