Devlet Bahçeli'den Roma kulübüne teşekkür
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda oynanacak Roma-Real Madrid maçına kendisini davet eden Roma kulübüne teşekkür mektubu gönderdi.
Edinilen bilgiye göre Bahçeli, Monchi olarak tanınan Sportif Direktör Ramon Rodriguez Verdejo'nın milli futbolcu Cengiz Ünder'in menajeri Bayram Tutumlu aracılığıyla 27 Kasım Salı günü İtalya'nın başkenti Roma'da oynanacak Roma-Real Madrid karşılaşması için yaptığı davet dolayısıyla Roma kulübüne teşekkürlerini iletti.
Bahçeli, Roma kulübüne gönderdiği teşekkür mektubunda şunları kaydetti:
"Roma Spor Kulübü ve saygıdeğer Başkanı Sayın Pallotta'ya Şampiyonlar Ligi G grubunda 27 Kasım günü Roma'da oynanacak Roma-Real Madrid karşılaşması için gönderdiğiniz nazik davetinizi aldım. Öncelikle şahsınıza ve Roma Sportif Direktörü Monchi'ye teşekkürlerimi iletmek isterim. Kulübünüzde başarılara imza atan futbolcumuz Cengiz Ünder'in da sahada olacağı bu önemli karşılaşmayı yerinde izlemeyi arzu ediyordum. Ancak Türkiye'deki yoğun gündem ve yaklaşan yerel seçimlerle ilgili partimizin çalışmaları nedeniyle nazik davetinize icabet edemeyeceğimi üzülerek bildiriyorum. Orada olmasam da kulübünüzü ve futbolcumuz Cengiz Ünder'i gönülden destekleyeceğimi bilmenizi isterim. Bu önemli karşılaşma için şimdiden başarılar diliyorum."
- 21.11.2018 14:31
- Güncelleme: 21.11.2018 14:34
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Toplam 3
Yorum
FORVET PLANI FALCAO GİBİ KALİTELİ BİR FORVET BİR DE GENÇ BADJİ VEYA VARSA TÜRK BİR FORVET AL YEDEK OLARAK YETER.BURAK LA FALAN OLMAZ BU İŞ
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Terim istatistikleri inceledi
Toplam 3
Yorum
DEFOL BURAK BURAK YILMAZ I ALACAĞINA SELEZNOV U AL YA DA GS Lİ FORMA İÇİN OYNAYACAK BİR FORVET AL DAHA İYİ.İSTEMİYORUZ
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Karaman'dan Fenerbahçe'ye gözdağı!
Toplam 2
Yorum
54 imparatorluğu Abi adam 2 oyuncu parasına takım kurduk şampmi olacağız diyor.Malatya ibb paşa nekadara kurdu.2.lik görelim yeter bize ama sizle zor beyim
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