Ronaldo: "Umarım Higuain ciddi bir ceza almaz"
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    12 Kasım 2018, Pazartesi
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    Ronaldo: "Umarım Higuain ciddi bir ceza almaz"

    Ronaldo: "Umarım Higuain ciddi bir ceza almaz"

    Milan'ı 2-0'la deviren 'un Portekizli yıldızı , kırmızı kart gören Milanlı Higuain'i savundu.

    'un Portekizli yıldızı ,Milan'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

    "SAN SIRO'DA KAZANMAK..."

    Maçı değerlendiren Ronaldo, "Takım için çok mutluyum çünkü Milan ile oynamak her zaman zordur. San Siro'da 2-0 kazanmak önemlidir. de Genoa'yı yendik ve farkı korumak zorundaydık" ifadelerini kullandı.

    "UMARIM CİDDİ CEZA ALMAZ"

    Gonzalo Higuain'in hakeme itirazdan kırmızı kart görmesi hakkında konuşan Ronaldo, "Daha az ceza alması için Higuain'i sakinleştirmeye çalıştım ama olmadı. Çok sinirliydi ve bu anlaşılabilir bir durum. Umarım ciddi bir ceza almaz" dedi.

    Juventus'un Milan'ı 2-0 mağlup ettiği maçta 81. dakikada ağları havalandırdı.

    (Sporx)

    1. 12.11.2018 10:22
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