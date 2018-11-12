Ronaldo: "Umarım Higuain ciddi bir ceza almaz"
Milan'ı 2-0'la deviren Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, kırmızı kart gören Milanlı Higuain'i savundu.
Juventus'un Portekizli yıldızı Gonzalo Higuain,Milan'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
"SAN SIRO'DA KAZANMAK..."
Maçı değerlendiren Ronaldo, "Takım için çok mutluyum çünkü Milan ile oynamak her zaman zordur. San Siro'da 2-0 kazanmak önemlidir. Napoli de Genoa'yı yendik ve farkı korumak zorundaydık" ifadelerini kullandı.
"UMARIM CİDDİ CEZA ALMAZ"
Gonzalo Higuain'in hakeme itirazdan kırmızı kart görmesi hakkında konuşan Ronaldo, "Daha az ceza alması için Higuain'i sakinleştirmeye çalıştım ama olmadı. Çok sinirliydi ve bu anlaşılabilir bir durum. Umarım ciddi bir ceza almaz" dedi.
Juventus'un Milan'ı 2-0 mağlup ettiği maçta Cristiano Ronaldo 81. dakikada ağları havalandırdı.
(Sporx)
- 12.11.2018 10:22
-
Kartal bir VAR bir yok!
Toplam 4
Yorum
Ruhi Bence en az 10 milyon taraftarın istemediği yönetim neden hala göreve dört elle kalma çabası anlaşılır gibi değil
-
Andre Ayew'den Cocu - Koeman kıyaslaması
Toplam 2
Yorum
joker62 Yetenekli ama oynamıyor.Oynuyormuş gibi görünüyor.
-
Neşter vurulabilir!
Toplam 2
Yorum
tokatlı Burak kalması durumunda bu sezon bitimine dek 3.5 milyon euro (TL'ye çevrilip ödenecek), gelecek sezon için ise 2.5 milyon euro garanti para
Ronaldo: "Umarım Higuain ciddi bir ceza almaz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.