Roma, Cengiz Ünder'i bırakmayacak – Fotomaç – 02 Kasım 2018
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    Roma, 'i bırakmayacak

    Roma, Cengiz Ünder'i bırakmayacak

    ekibi Roma'da sergilediği performansla dev kulüplerin dikkatini çeken 'i, takımı astronomik bir teklif gelse bile bırakmayacak.

    ekibi Roma'da sergilediği performansla dev kulüplerin dikkatini çeken 'i, takımı astronomik bir teklif gelse bile bırakmayacak.

    Milli oyuncu Cengiz Ünder, Roma'ya olduktan sonra İtalya'da en sevilen oyuncuların başında gelmeye başladı. Genç oyuncu, futboluyla göz doldururken devre arası transfer döneminin de şimdiden gözde ismi oldu. , , , Tottenham gibi kulüplerin transfer listesine giren yıldız futbolcuyu, kulübü takımda tutmak istiyor. Roma Sportif Direktörü Monchi, İtalyan basınına konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Takımın Cengiz'e ihtiyacı var. Haziran ayına kadar Cengiz için gelecek bütün teklifleri reddedeceğiz. Masal gibi yüksek bir rakam teklif edilse bile, Roma'da kalacak" diye konuştu.
    1. 2.11.2018 12:59
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