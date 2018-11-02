Roma, Cengiz Ünder'i bırakmayacak
İtalya ekibi Roma'da sergilediği performansla dev kulüplerin dikkatini çeken Cengiz Ünder'i, takımı astronomik bir teklif gelse bile bırakmayacak.
Milli oyuncu Cengiz Ünder, Roma'ya transfer olduktan sonra İtalya'da en sevilen oyuncuların başında gelmeye başladı. Genç oyuncu, futboluyla göz doldururken devre arası transfer döneminin de şimdiden gözde ismi oldu. Arsenal, Barcelona, Manchester City, Tottenham gibi kulüplerin transfer listesine giren yıldız futbolcuyu, kulübü takımda tutmak istiyor. Roma Sportif Direktörü Monchi, İtalyan basınına konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Takımın Cengiz'e ihtiyacı var. Haziran ayına kadar Cengiz için gelecek bütün teklifleri reddedeceğiz. Masal gibi yüksek bir rakam teklif edilse bile, Roma'da kalacak" diye konuştu.
- 2.11.2018 12:59
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Avcı’nın büyük kozu; Visca
Toplam 1
Yorum
beşiktaş adriano oynarsa pek bişey yapamaz... caner oynarsa yıldız olur visca
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Ulusoy yönetecek
Toplam 2
Yorum
seyirci Hakemlerden en büyük beklenti tarafsız olmaları.Geçen hafta 2 puanımızı yediler. Teknolojide emirlerinde,artık düzgün karar versinler.
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Rekor kırılacak mı?
Toplam 2
Yorum
ONUR GALATASARAY YONETIMINE SOYLEYIN NEYIN REKORU YALAN MI .NE ALDILARKI KIMDEN NE ISTIYOR BUNLAR SAKA GIBI YA
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