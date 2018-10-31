Iaquinta'ya hapis cezası
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    Iaquinta'ya hapis cezası

    Iaquinta'ya hapis cezası

    Suç örgütü "Ndrangheta" hakkında devam eden davada yargılanan eski İtalyan milli futbolcu , 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı

    Eski İtalyan yıldız futbolcu , yargılandığı suç örgütü davasında 2 yıl hapis cezası aldı.

    'nın Calabria bölgesi merkezli suç örgütü "Ndrangheta" hakkında devam eden ve 150'den fazla kişinin şüpheli sıfatıyla yargılandığı davada, eski İtalyan milli futbolcu Iaquinta da suçlu bulundu.

    Suç örgütüne üye olmak suçlamasından aklanan Vincenzo Iaquinta, daha önce mahkeme tarafından alınan kararla silah taşıması yasaklanan babasına, yetkililere haber vermeden silah temin ettiği gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Babası Giuseppe ise örgütle bağlantısı olması nedeniyle 19 yıl hapis cezası aldı.

    Tarafların, cezaya itiraz etmek için üst mahkemeye başvuracağı belirtildi.

    Futbol kariyerinde uzun yıllar Udinese ve formalarını giyen Vincenzo Iaquinta, 40 maçta 6 gol attığı İtalya Milli Takımı ile 2006 'nı kazanmıştı.

    1. 31.10.2018 23:34
    2. Güncelleme: 31.10.2018 23:37
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