Iaquinta'ya hapis cezası
Suç örgütü "Ndrangheta" hakkında devam eden davada yargılanan eski İtalyan milli futbolcu Vincenzo Iaquinta, 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Eski İtalyan yıldız futbolcu Vincenzo Iaquinta, yargılandığı suç örgütü davasında 2 yıl hapis cezası aldı.
İtalya'nın Calabria bölgesi merkezli suç örgütü "Ndrangheta" hakkında devam eden ve 150'den fazla kişinin şüpheli sıfatıyla yargılandığı davada, eski İtalyan milli futbolcu Iaquinta da suçlu bulundu.
Suç örgütüne üye olmak suçlamasından aklanan Vincenzo Iaquinta, daha önce mahkeme tarafından alınan kararla silah taşıması yasaklanan babasına, yetkililere haber vermeden silah temin ettiği gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Babası Giuseppe ise örgütle bağlantısı olması nedeniyle 19 yıl hapis cezası aldı.
Tarafların, cezaya itiraz etmek için üst mahkemeye başvuracağı belirtildi.
Futbol kariyerinde uzun yıllar Udinese ve Juventus formalarını giyen Vincenzo Iaquinta, 40 maçta 6 gol attığı İtalya Milli Takımı ile 2006 FIFA Dünya Kupası'nı kazanmıştı.
- 31.10.2018 23:34
- Güncelleme: 31.10.2018 23:37
-
Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
aslangs alıştırmayın puan başına primi var zaten.büyük takımlarda ekstra prim ve para şımartıyor. ornek gary rocrıges.parayı görünce yattı şımardı
-
Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
hayır ekstra prim vermeyin.alıştırmayın eğer prim isteyen varsa maçı kazansın.puan başına primini alsın.sakın yapmayın .eğer bir kere yaparsan tüm derbilerde yapman lazım.sakın
-
Bursaspor'un kupa kabusu
Toplam 1
Yorum
karakartal bu daha başlangış umarım küme düşer ve beşiktaşla uğraşmak nedir anlayacaksınız
Iaquinta'ya hapis cezası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.