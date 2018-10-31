Cengiz Ünder gönülleri fethetti – Fotomaç – 31 Ekim 2018
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    gönülleri fethetti

    <a href="/index/cengiz-under?id=226503a7-9161-46f6-bfbe-169b0f2c6087" class="" rel="tag">Cengiz Ünder</a> gönülleri fethetti

    İtalya temsilcisi Roma'da forma giyen milli futbolcu , hastanede yatan çocukları ziyaret ederek, onlara hediyeler verdi

    İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma'da forma giyen milli futbolcu , Forlanini San Camillo Hastanesi'nde yatan çocukları ziyaret etti.

    Kulübün internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre , Roma kentindeki Forlanini San Camillo Hastanesi'nde tedavileri süren çocuk hastaları ziyaret ederek, onlara hediyeler verdi.

    Çocuklar ve aileleriyle vakit geçiren milli futbolcu, genç hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.

    Kulübün yardımlaşma derneği Roma Cares'in Geco Animation ile ortaklaşa düzenlediği "Oyuncak Günü" girişimi çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, 'e yoğun ilgi gösterdi.

    1. 30.10.2018 23:42
    2. Güncelleme: 31.10.2018 01:19
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