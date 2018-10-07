Juventus 8'de 8 yaptı – Fotomaç – 07 Ekim 2018
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    07 Ekim 2018, Pazar
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    8'de 8 yaptı

    Juventus 8'de 8 yaptı

    1. Ligi'nin (Serie A) 8. haftasında lider , deplasmanda Udinese'yi 2-0 yendi.

    Yoluna kayıpsız devam eden son 7 yılın şampiyonu , Friuli Stadı'nda Udinese'nin konuğu oldu.

    Karşılaşmayı baştan sona kontrolü altında tutan Juventus, 33. dakikada Rodrigo Bentancur, 37. dakikada 'nun golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

    Bu sonuçla 8'de 8 yaparak puanını 24'e çıkaran Juventus, liderliğini sürdürdü. Udinese ise 8 puanla 15'inci sırada kaldı.

    1. 6.10.2018 21:33
    2. Güncelleme: 7.10.2018 01:21
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