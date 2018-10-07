Juventus 8'de 8 yaptı
İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 8. haftasında lider Juventus, deplasmanda Udinese'yi 2-0 yendi.
Karşılaşmayı baştan sona kontrolü altında tutan Juventus, 33. dakikada Rodrigo Bentancur, 37. dakikada Cristiano Ronaldo'nun golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla 8'de 8 yaparak puanını 24'e çıkaran Juventus, liderliğini sürdürdü. Udinese ise 8 puanla 15'inci sırada kaldı.
- 6.10.2018 21:33
- Güncelleme: 7.10.2018 01:21
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Zannimca Sezon başı jübile ile gidebilirdi kendi bu yolu tercih etti.iyi olmadı.
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Volkan Demirel ailesiyle alışverişte...
Toplam 6
Yorum
Lefter baba Futbolu zirvede bırakmak her nefs_e nasip olmuyor.
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Ryan Donk: "Fırsatı yakaladım ve golü attım"
Toplam 1
Yorum
kenan uzat eli al topu devam, aynen TS maçındaki gibi hakem aynı hakem, kaleci gol atacak futbolcuya tekmeyi vuruyor devam, hakem hangi takımdan..
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