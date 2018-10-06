Juventus 8'de 8 yaptı
İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 8. haftasında lider Juventus, deplasmanda Udinese'yi 2-0 yendi.
Karşılaşmayı baştan sona kontrolü altında tutan Juventus, 33. dakikada Rodrigo Bentancur, 37. dakikada Cristiano Ronaldo'nun golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla 8'de 8 yaparak puanını 24'e çıkaran Juventus, liderliğini sürdürdü. Udinese ise 8 puanla 15'inci sırada kaldı.
- 6.10.2018 21:33
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Trabzonspor İzmir'e gitti
Toplam 1
Yorum
asasa herhafta bir oyuncu ne oluyor arkadaş .. kucka neden yok açıklamada yapılsın nedeni nedir.
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“Yıldırım ‘Koç’a sorun’ dedi”
Toplam 2
Yorum
taraftar fenerbahçenin İLACI ı E R S U N Y A N A L..........................................
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Galatasaray'da tek hedef 3 puan!
Toplam 1
Yorum
cimbom büyük gs li bülent başarılar ama 3 puan bizim
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