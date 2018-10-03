Cengiz Ünder parıldamaya devam ediyor – Fotomaç – 03 Ekim 2018
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    parıldamaya devam ediyor

    Cengiz Ünder parıldamaya devam ediyor

    Roma’da yaşamına devam eden milli futbolcu , kulübü ile bu sezon çıktığı 7 resmi müsabakada rakip fileleri 2 kez havalandırırken, 3 de asist yaptı.

    Roma'da yaşamına devam eden milli futbolcu , kulübü ile bu sezon çıktığı 7 resmi müsabakada rakip fileleri 2 kez havalandırırken, 3 de asist yaptı.

    Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, bu hafta hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performans ile alkış topladı. Sahada kaldığı süre boyunca skora da etki eden Ünder, dikkatleri üzerinde topluyor.

    İtalya Ligi'nde son hafta forma giymeyen genç futbolcu, 6. haftada Frosinone'yi evlerinde 4-0 mağlup ederken karşılaşmayı 1 gol, 1 asist ile tamamladı. 21 yaşındaki futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci haftasındaki maçında da rakip fileleri 1 kez havalandırırken, 1 de asist yaptı.
    Roma ile bu sezon Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 7 müsabakaya çıkan Cengiz Ünder, 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

    Genç futbolcu, Serie A'de geri kalan 8 haftada 5 kez forma giydi. 4 kez ilk 11'de görev alan yıldız futbolcu, 363 dakikada sahada kaldı. Cengiz, Şampiyonlar Ligi'nde de iki maça ilk 11'de başladı ve 167 dakika süre aldı.
    (ORT-SK-S)
    1. 3.10.2018 12:51
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