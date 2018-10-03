Cengiz Ünder parıldamaya devam ediyor
Roma’da futbol yaşamına devam eden milli futbolcu Cengiz Ünder, kulübü ile bu sezon çıktığı 7 resmi müsabakada rakip fileleri 2 kez havalandırırken, 3 de asist yaptı.
İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, bu hafta hem ligde hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performans ile alkış topladı. Sahada kaldığı süre boyunca skora da etki eden Ünder, dikkatleri üzerinde topluyor.
İtalya Ligi'nde son hafta forma giymeyen genç futbolcu, 6. haftada Frosinone'yi evlerinde 4-0 mağlup ederken karşılaşmayı 1 gol, 1 asist ile tamamladı. 21 yaşındaki futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci haftasındaki Viktoria Plzen maçında da rakip fileleri 1 kez havalandırırken, 1 de asist yaptı.
Roma ile bu sezon Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 7 müsabakaya çıkan Cengiz Ünder, 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Genç futbolcu, Serie A'de geri kalan 8 haftada 5 kez forma giydi. 4 kez ilk 11'de görev alan yıldız futbolcu, 363 dakikada sahada kaldı. Cengiz, Şampiyonlar Ligi'nde de iki maça ilk 11'de başladı ve 167 dakika süre aldı.
(ORT-SK-S)
- 3.10.2018 12:51
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Çare Yılmaz Vural!
Toplam 18
Yorum
ubeyis inaşşlah bir fenerbahçeli olarak gerçekdende cok isterim yılmaz hoca hayalimdi
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Karius, Nişantaşı'nda görüntülendi
Toplam 1
Yorum
Nazan Galatasarayliyim ama ölüyorum sana.
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Damien Comolli'nin koltuğu sallanıyor
Toplam 3
Yorum
Atilla Turan Adam dolandırıcı sahtekar sağlam transferi yok takıma ta fabian transferinde kapının önüne konulmalıydı muhtemelen komisyon alıyor karşıdan
Cengiz Ünder parıldamaya devam ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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