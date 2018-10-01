İtalya ekibi Lazio, orta saha oyuncusu Sergej Milinkovic-Savic ve golcü futbolcu Ciro Immobile'nin sözleşmelerini 2023'e kadar uzattı.

Lazio Kulübü, Milinkovic-Savic ve Immobile'nin sözleşmelerinin 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Sırp futbolcu Milinkovic-Savic, bu sezon çıktığı 7 maçta birer gol ve asist yaptı. İtalyan oyuncu Immobile ise görev yaptığı 8 maçta 5 gol kaydetti.