Lazio, Milinkovic-Savic ve Immobile'nin sözleşmelerini yeniledi – Fotomaç – 01 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Ekim 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    Lazio, Milinkovic-Savic ve Immobile'nin sözleşmelerini yeniledi

    Lazio, Milinkovic-Savic ve Immobile'nin sözleşmelerini yeniledi

    ekibi Lazio, orta saha oyuncusu Sergej Milinkovic-Savic ve golcü futbolcu 'nin sözleşmelerini 2023'e kadar uzattı.

    ekibi Lazio, orta saha oyuncusu Sergej Milinkovic-Savic ve golcü futbolcu 'nin sözleşmelerini 2023'e kadar uzattı.

    Lazio Kulübü, Milinkovic-Savic ve Immobile'nin sözleşmelerinin 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldığını duyurdu.

    Sırp futbolcu Milinkovic-Savic, bu sezon çıktığı 7 maçta birer gol ve asist yaptı. İtalyan oyuncu Immobile ise görev yaptığı 8 maçta 5 gol kaydetti.

    1. 1.10.2018 18:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Lazio, Milinkovic-Savic ve Immobile'nin sözleşmelerini yeniledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle
    BİZE ULAŞIN