AS Roma Lazio'yu 3-1 mağlup etti
İtalya Serie A'da AS Roma, derbide konuk ettiği S.S. Lazio'yu 3-1 mağlup etmeyi başardı.
Serie A'da 7.haftanın açılış karşılaşması, Roma derbisiydi. Roma Olimpiyat Stadı'nda Lazio'yu konuk eden AS Roma, rakibini 3-1'lik skorla geçmesini bildi.
45.dakikada Lorenzo Pellegrini'nin attığı gol ile ilk yarıyı önde kapatan Roma, soyunma odasına önde gitmeyi başardı.
MAÇIN SKORUNU ARJANTİNLİ STOPER BELİRLEDİ
İlk yarıyı geride kapatan Lazio, ikinci yarıya hızlı başladı. Formda golcüsü Ciro Immobile'nin golü ile 67. dakikada eşitliği yakalayan mavi beyazlı ekip, 4 dakika sonra Aleksandar Kolarov'un golüne engel olamadı. Roma'nın Arjantinli tecrübeli stoperi Federico Fazio, 86.dakikada attığı gol ile maçın skorunu belirledi.
CENGİZ YEDEK SOYUNDU
AS Roma forması giyen futbolcumuz Cengiz Ünder, maçı yedek kulübesinden izledi. Bu galibiyetle beraber As Roma, maç fazlasıyla beşinciliğe yükseldi. Lazio ise 12 puan ile dördüncülüğünü korudu.
- 30.9.2018 17:33
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Maç sonucu | Trabzonspor 4-2 Kasımpaşa | ÖZET
Toplam 8
Yorum
hasan tekin ünal hocam çift forvetle devam.bu arada sosanın kulağı çekilmeli
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Fenerbahçe'de Cocu üçlük istedi
Toplam 4
Yorum
Master Bu akşam ki maçta Fenerden önce Rize sporun ne yapacağı önemli ben Okan hocanın yerinde olsam baskılı başlayıp ilk yarıyı önde bitiririm
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Feghouli’den teşekkür geldi
Toplam 1
Yorum
murat canla başla oynayana canımız feda.. ayrıca senin kapasiten bu değil
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