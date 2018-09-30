AS Roma Lazio'yu 3-1 mağlup etti Roma Lazio maçı golleri kim attı
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    30 Eylül 2018, Pazar
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    Lazio'yu 3-1 mağlup etti

    AS Roma Lazio'yu 3-1 mağlup etti

    'da , derbide konuk ettiği S.S. Lazio'yu 3-1 mağlup etmeyi başardı.

    Serie A'da 7.haftanın açılış karşılaşması, Roma derbisiydi. Roma Olimpiyat Stadı'nda Lazio'yu konuk eden , rakibini 3-1'lik skorla geçmesini bildi.

    45.dakikada Lorenzo Pellegrini'nin attığı gol ile ilk yarıyı önde kapatan Roma, soyunma odasına önde gitmeyi başardı.

    MAÇIN SKORUNU ARJANTİNLİ STOPER BELİRLEDİ

    İlk yarıyı geride kapatan Lazio, ikinci yarıya hızlı başladı. Formda golcüsü Ciro Immobile'nin golü ile 67. dakikada eşitliği yakalayan mavi beyazlı ekip, 4 dakika sonra Aleksandar Kolarov'un golüne engel olamadı. Roma'nın Arjantinli tecrübeli stoperi Federico Fazio, 86.dakikada attığı gol ile maçın skorunu belirledi.

    CENGİZ YEDEK SOYUNDU

    AS Roma forması giyen futbolcumuz Cengiz Ünder, maçı yedek kulübesinden izledi. Bu galibiyetle beraber As Roma, maç fazlasıyla beşinciliğe yükseldi. Lazio ise 12 puan ile dördüncülüğünü korudu.

    1. 30.9.2018 17:33
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