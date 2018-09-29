Juventus, Napoli'yi rahat yendi – Fotomaç – 29 Eylül 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Eylül 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    , 'yi rahat yendi

    Juventus, Napoli'yi rahat yendi

    1. 'nin (Serie A) 7. haftasında lider , konuk ettiği 'yi 3-1 yendi.

    1. 'nin (Serie A) 7. haftasında lider , konuk ettiği 'yi 3-1 yendi.

    Yoluna kayıpsız devam eden son 7 yılın şampiyonu Juventus, seyircisi önünde en yakın takipçisi Napoli ile karşılaştı.

    Karşılaşmaya hızlı başlayan Napoli, 10. dakikada 'in ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Juventus, 27. dakikada 'in golüyle skora denge getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

    Juventus ikinci yarıya golle başladı. 49. dakikada sahneye bir kez daha çıkan Mandzukic, kendisinin ve takımının ikinci golüne imza atarak Juventus'u 2-1 öne geçirdi. Oyunu kontrolü altına tutan siyah-beyazlı takım, 76. dakikada Leonardo Bonucci'nin fileleri havalandırmasıyla mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

    Napoli'de Mario Rui, 58. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Juventus'ta ise Portekizli yıldız , 90 dakika boyunca sahada kaldığı karşılaşmada 2 asist yaptı.

    Bu sonuçla 7'de 7 yaparak puanını 21'e çıkaran Juventus, liderliğini sürdürdü. Napoli ise 15 puanla ikinci sırada kaldı.

    1. 29.9.2018 22:04
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Juventus, Napoli'yi rahat yendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN