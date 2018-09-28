Cengiz Ünder'e büyük gurur – Fotomaç – 28 Eylül 2018
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    'e büyük gurur

    Cengiz Ünder'e büyük gurur

    1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma'da forma giyen milli futbolcu , takımının Frosinone'yi 4-0 yendiği maçtaki başarılı performansından dolayı taraftarlarca, "maçın adamı" olarak belirlendi.

    Roma'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, taraftarlarca en çok oyu toplayan Ünder'in, "maçın adamı" seçildiği belirtildi.

    Çok sayıda İtalyanca, İngilizce ve Türkçe tebrik mesajının da atıldığı Ünder'in yer aldığı paylaşım, 436 retweet ve bin 117 beğeni aldı. Diğer adaylar 71 retweet, 178 beğeni, Javier Pastore ise 87 retweet ve 217 beğeniyle Ünder'in gerisinde kaldı.

    Milli oyuncu , söz konusu karşılaşmada takımının ilk golüne imza atmış ve 35. dakikada Stephan El Shaarawy'nin golünün de pasını vermişti.

    1. 28.9.2018 22:12
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