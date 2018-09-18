Juventuslu Costa'ya 4 maç ceza – Fotomaç – 18 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    Juventuslu Costa'ya 4 maç ceza

    Juventuslu Costa'ya 4 maç ceza

    (Serie A) ekiplerinden ’ta forma giyen Brezilyalı kanat oyuncusu , Sassuolo'yu 2-1 yendikleri maçta sergilediği agresif hareketler nedeniyle 4 maç ceza aldı.

    (Serie A) ekiplerinden 'ta forma giyen Brezilyalı kanat oyuncusu , Sassuolo'yu 2-1 yendikleri maçta sergilediği agresif hareketler nedeniyle 4 maç ceza aldı.

    İtalyan ANSA ajansının haberine göre, pazar günü oynanan karşılaşmada Sassuolo futbolcusu Federico 'ya dirsek, kafa, tekme atma girişiminde bulunan, ardından rakibine tüküren Costa, takımını 4 maç yalnız bırakacak.

    Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri ile düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin konuşan Juventus takım kaptanı , "Douglas Costa'nın arkasındayız. Pazar günü yaşananlar onun karakterine hiç uymuyordu. Üzgün olduğunu söyledi. Bu davranışının da bedelini ödeyecek ama çarmıha da gerilmemeli. Serie A'da bize ekim ayının sonundan itibaren yardım edecek." ifadelerini kullandı.

    Costa, Di Francesco'nun ırkçı hareketler yaparak provokasyonda bulunduğunu savunmuş, Di Francesco ise bu iddiayı reddetmişti.

    1. 18.9.2018 21:52
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