Miralem Pjanic, Juventus'un bu sene her şeyi kazanmak istediğini açıklarken aynı zamanda frikikleri Cristiano Ronaldo ile paylaşmasına da değindi.

Hafta sonu Lazio ağlarını muhteşem bir vole golü ile havalandıran Boşnak futbolcu, kulüp televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu.

"KOLAY BİR GOL DEĞİLDİ"

Sözlerine Lazio'ya attığı gol ile başlayan Pjanic; "Kolay bir gol değildi. Top çok yüksekten geliyordu ama ben istediğim yerde kontrol etmeyi başardım. Bunu yapabilmek için iyi bir koordinasyona sahip olmanız gerekiyor. Hatta iyi de bir tekniğe." ifadelerini kullandı.

ÇALIŞTIM, DEĞİŞTİM, KAZANDIM!

Juventus'a geldikten sonraki değişimine de değinen Boşnak futbolcu; "Juventus'a geldikten sonra önceki yılları kıyasla oldukça geliştim. Yapmak istediğim de zaten tam olarak buydu ve ben bunu başardım" açıklamalarında bulundu.

"EN ÖNEMLİ KUPALARI KAZANMANIN VAKTİ GELDİ!"

Cristiano Ronaldo'nun takıma transferi ile birlikte hedeflerini büyüttüklerini açıklayan Pjanic; "Kazanmaya devam etmek ve çok önemli kupaları eve götürmek istiyorum. Bu sene hedeflerimiz çok yüksek, Juventus olarak her şeyi kazanmak istiyoruz." söylemlerinde bulundu.

Miralem Pijanic sözlerine; "Hep birlikte elimizden gelenin en iyisini sahaya yansıtmalıyız. Şu an sadece kazanmaya odaklıyız ama yakında sahada eğlenmeye de başlayacağımızdan eminim." şeklinde devam etti.

"RONALDO EN İYİSİ OLDUĞUNU KANITLADI"

Muhteşem frikik vuruşları ile tanınan Boşnak futbolcu; "Geçtiğimiz sezon Dybala ile ikimiz rekabet halindeydik. Bu sezon Ronaldo da frikik yarışının içine katıldı ve söylemem gerekir ki gerçekten çok iyi vuruyor. Zaten sahada yaptıklarıyla en iyisi olduğunu kanıtlamıştı." ifadelerini kullandı.